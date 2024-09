« J’étais très malheureux » : Hellboy 2 reste un mauvais souvenir pour son créateur Mike Mignola

Alors qu’un quatrième film, Hellboy : The Crooked Man, arrive, le créateur du personnage culte Mike Mignola revient sur la très mauvaise expérience de Hellboy 2 : Les légions d’or maudites, de Guillermo del Toro.

La campagne promo de Hellboy : Crooked Man (qui n’a pas encore de date de sortie en France) ne le cache pas : c’est déjà la quatrième adaptation des comics Hellboy de Mike Mignola. Et tout avait bien commencé en 2004 avec le film de Guillermo del Toro, porté par Ron Perlman, et sa suite sortie en 2008, Hellboy II : Les légions d’or maudites.



Mécontent des chiffres au box-office et des plans du réalisateur de L’Échine du diable et La Forme de l’eau pour boucler sa trilogie, le studio a pourtant décidé de prendre une autre direction. En 2019, Hellboy est donc revenu avec le réalisateur Neil Marshall (The Descent, Dog Soldiers) et l’acteur David Harbour (Stranger Things). Le film a été un désastre en salles, si bien que tous les plans de suite ont été abandonnées. Et qu’en 2024, une troisième version du personnage arrive, avec Jack Kesy dans le rôle-titre.

S’il y a bien une petite, minuscule raison d’y croire, c’est la présence de Mike Mignola au générique, en tant que co-scénariste. Parce que le créateur du personnage a quelques comptes à régler avec la version de Guillermo del Toro, notamment parce qu’il n’a pas trop digéré le deuxième film.

Fan de del Toro prêt à réagir

L’ENFER DE HELLBOY 2

Crédité pour l’histoire de Hellboy II aux côtés de Guillermo del Toro, Mike Mignola n’a jamais caché que l’expérience avait été déplaisante. S’il considère que le premier film est le fruit d’une véritable collaboration, il estime que le réalisateur a pris possession du personnage pour la suite, quitte à transformer son bébé.

Interrogé en septembre 2024 par Screen Rant pour la sortie du documentaire Mike Mignola : Drawing Monsters, il est revenu sur cette expérience :

« J’aime qu’on me laisse tranquille pour que je travaille sur des choses que je peux contrôler. L’expérience que j’ai eue sur le deuxième film… J’ai passé trois mois à travailler sur ce film, et ça n’a pas vraiment eu d’impact dessus. J’en suis ressorti et j’étais très malheureux de ce deuxième film. Ça c’est mon problème. Je n’en ai rien gardé de positif. J’avais juste mes propres problèmes avec ce film, et après ça, je me souviens m’être dit : si j’avais passé ces trois mois que j’ai consacrés à la pré-production dans mon studio, j’aurais fait un comic ou deux qui auraient été exactement ce que je voulais. »

Mike et Guillermo

« J’AI FAIT LA PAIX AVEC HELLBOY 2 »

Plus de quinze ans après, Mike Mignola a néanmoins tourné la page. Il n’aimera jamais Hellboy II : Les légions d’or maudites, considéré par beaucoup comme un des meilleurs films de Guillermo del Toro, mais ça n’a pas détruit sa relation avec le cinéaste :

« Je n’ai aucun problème avec le premier film parce que c’était excitant, c’était une nouvelle aventure. Trouver un moyen de faire un film Hellboy, c’était excitant. Le deuxième film était une expérience très différente. J’ai fait la paix avec ça, mais pendant un moment j’avais beaucoup de rancune pour le temps que j’avais passé dessus. Mais notre relation a survécu à ça, c’est bien. »

Et voilà le nouveau Hellboy

Après l’expérience Hellboy II, Mike Mignola avait de toute évidence pris ses distances avec les films. Il était beaucoup moins impliqué dans le film de 2019, et s’était contenté de donner quelques directions au début du développement. Le méga-flop de ce Hellboy 2019 (55 millions au box-office mondial pour un budget officiel de 50 millions) l’a visiblement motivé à remettre son nez dedans. D’autant que la production du film a été plus que compliquée, et que le réalisateur Neill Marshall a plus ou moins confirmé qu’il avait vécu un enfer.

Reste donc à voir ce que donnera un film Hellboy chapeauté par Mike Mignola lui-même. Dans The Crooked Man réalisé par Brian Taylor (Hyper tension, Ultimate Game, Ghost Rider 2), l’anti-héros se retrouvera dans les années 50 pour enquêter dans une petite ville hantée par des sorcières. Pas encore de date de sortie française, mais il arrivera au Royaume-Uni fin septembre.