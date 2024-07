Hellboy : bande-annonce horrifique pour le film The Crooked Man inspiré des comics

La première bande-annonce du film Hellboy: The Crooked Man de Brian Taylor nous plonge complètement dans le registre de l’horreur.

Les deux premiers films Hellboy réalisés par Guillermo del Toro ont plutôt conquis la critique et le public, mais on ne peut absolument pas dire la même chose du reboot de Neil Marshall. Sorti en 2019, Hellboy n’a pas juste été un flop au box-office (seulement 44 millions de dollars amassés pour un budget de 50 millions), il s’est également fait descendre par la presse, les spectateurs et bien évidemment les fans des comics de Mike Mignola.

On était donc assez étonné qu’un autre reboot (ils ne peuvent pas s’en empêcher) soit annoncé en février 2023. Et justement, la première bande-annonce assez inquiétante de ce nouveau long-métrage intitulé Hellboy : The Crooked Man vient tout juste d’être dévoilée, et c’est plutôt surprenant.

The first trailer for ‘HELLBOY: THE CROOKED MAN’ has been released



In theaters later this year.

Hellboy et le monsieur tout tordu

Les long-métrages de del Toro contenaient déjà des éléments fantastico-horrifiques, mais là on peut dire que cette bande-annonce nous donne vraiment une impression de film d’épouvante. Entre les rituels sataniques, l’ambiance sonore pesante et les gros plans sur les visages déformés par la terreur, on est bien dedans, et honnêtement, c’est plutôt cool.

Ce nouveau film Hellboy adaptera ainsi les évènements du onzième album de la série de comics, nommé L’Homme tordu (The Crooked Man en version originale). Plus précisément, il se concentrera sur une mission amenant le demi-démon et une jeune recrue du BPRD (Bureau de recherche et de défense sur le paranormal) dans la chaine de montagnes des Appalaches. Là-bas, Hellboy se retrouvera confronté à l’Homme tordu, une entité maléfique liée à son passé.

Mieux… un peu mieux…

Hellboy est réalisé par Brian Taylor (Hyper Tension 1 et 2, Ghost Rider 2) et sera porté par Jack Kesy (Deadpool 2, Baywatch – Alerte à Malibu), qui reprend ainsi le flambeau après Ron Perlman et David Harbour. Autre information importante, on retrouve au scénario Christopher Golden (qui s’était déjà occupé du film de 2019) et surtout Mike Mignola, le créateur de la série de comics.

Si on peut avoir des craintes concernant le projet (et avec raisons), il est rassurant de savoir que le papa d’Hellboy est de la partie. On est également assez intrigué par son aspect film d’horreur dans l’univers des comics, transformant la figure de l’Homme tordu en un véritable antagoniste venu du monde de l’épouvante. Il sera intéressant de voir comment le personnage principal sera utilisé dans cette optique, lui qui traîne depuis toujours une réputation de tueur de démons badass et sans peur. Aucune date de sortie n’a pour le moment été dévoilée.