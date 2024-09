Gollum : après Gandalf et Aragorn, cet acteur pourrait revenir dans le film Seigneur des anneaux

Un autre acteur des premiers Seigneur des anneaux pourrait revenir dans The Hunt For Gollum, réalisé par Andy Serkis.

Si l’on ne sait pas encore grand chose du nouveau film Le Seigneur des anneaux, les annonces/rumeurs/discussions à faire fantasmer du fan sont légions. Il y a quelques jours, Ian McKellen a dit au micro de The Big Issue que le retour de son Gandalf dans le film sur Gollum serait possible. Viggo Mortensen, lui aussi, serait partant pour reprendre son rôle d’Aragorn, mais sous condition.

Gollum : Seigneur des anneaux rassemblement

Aussi, un autre acteur a partagé son excitation autour de The Hunt For Gollum. Il s’agit d’Orlando Bloom, interprète de Legolas dans la trilogie réalisée par Peter Jackson, mais aussi dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug et La Bataille des Cinq Armées. L’acteur de la saga Pirates des Caraïbes s’est tout récemment exprimé au micro de Variety sur le retour au cinéma du Seigneur des anneaux, et s’il serait intéressé d’y revenir :

« Oh mec, c’est complètement fou. Oui. Je ne sais pas comment ils feraient. Je suppose qu’avec l’IA, on peut tout faire de nos jours. Mais si [Peter Jackson] me demande de sauter dans le vide, je demande illico « de quelle hauteur ? » Faut dire que c’est lui qui a lancé ma carrière. Je ne sais vraiment pas ce qu’ils ont prévu. J’ai parlé à Andy [Serkis] et il m’a dit qu’ils y travaillent encore. Je lui ai demandé « mais comment vous allez faire ? » Il m’a répondu « et bien, IA ! » «

Legolas, de retour dans The Hunt For Gollum ?

Pour rappel, ce nouveau film Le Seigneur des anneaux devrait sortir en 2026. Il est développé par la Warner et réalisé par Andy Serkis. L’acteur, producteur et cinéaste reprendra aussi le rôle titre. Peter Jackson est également de retour dans la saga, cette fois en tant que producteur, aux côtés de ses comparses d’origine Fran Walsh et Philippa Boyens. The Hunt For Gollum devrait être le premier d’une nouvelle série de films.

En attendant d’en savoir plus, rappelons qu’Orlando Bloom sera prochainement à l’affiche d’un film de boxe intitulé The Cut, avec John Turturro et Caitríona Balfe. De son côté, la franchise Le Seigneur des anneaux est au cœur de l’actualité avec la sortie de la saison 2 des Anneaux de pouvoir, sur Amazon Prime Video.