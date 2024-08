Gena Rowlands : mort de l’immense actrice, égérie du cinéma de John Cassavetes (mais pas que)

L’actrice Gena Rowlands est morte à 94 ans. Elle était notamment connue pour ses rôles chez John Cassavetes, comme Une femme sous influence, Opening Night, Gloria ou encore Minnie et Moskowitz.

Elle était le visage du cinéma de John Cassavetes, avec qui elle a tourné plusieurs grands films et changé la face du cinéma américain dès les années 60. Elle était considérée comme l’une des plus grandes actrices, avec des rôles mémorables comme Une femme sous influence (1974) et Opening Night (1977). Et elle avait également tourné pour Woody Allen, Paul Schrader, Jim Jarmusch, ou encore William Friedkin.

Gena Rowlands est décédée à l’âge de 94 ans, sachant qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années.

Immense dans Une femme sous influence

GENA ROWLANDS ET JOHN CASSAVETES

On ne peut pas penser au cinéma de John Cassavetes sans penser à Gena Rowlands, et vice-versa. Pas seulement parce que les deux ont été en couple et ont eu trois enfants (Nick, Alexandra et Zoe Cassavetes, qui ont à leur tour réalisé des films), mais parce qu’ils ont ensemble changé la face du cinéma indépendant américain.

Né en 1930, Gena Rowlands rêve dès sa plus tendre enfance d’être actrice, notamment grâce à son amour pour Bette Davis. Elle expliquait au New York Times en 2016 :

J’ai toujours voulu être une actrice. Je lisais tellement quand j’étais petite, ça m’a fait découvrir qu’on pouvait être plein d’autres choses. On peut vivre plein de vies, s’amuser, voir plein de choses.

Elle débarque à New York dans les années 50 pour se frayer un chemin au théâtre et à la télévision. Et c’est à l’école qu’elle rencontre pour la première fois John Cassavetes, un ancien étudiant.

La seule chose que je ne voulais jamais faire, c’était tomber amoureuse ou me marier ou avoir des enfants. Je voulais être actrice.

Gena Rowlands trouvera pourtant tout ça avec John Cassavetes. En 1954, ils se marient. En 1959, il tourne son film Shadows dans leur appartement. En 1963, elle a un rôle dans Un enfant attend, aux côtés de Burt Lancaster et Judy Garland. Idem dans Faces en 1968. Et ce n’est que le début d’une collaboration passionnante.

Gena Rowlands dans Faces

LES GRANDS RÔLES DE GENA ROWLANDS

Au début, le cinéma de John Cassavetes se tourne vite, avec peu d’argent, peu de gens, sans autorisations, et dans des conditions parfois chaotiques. Il veut que les acteurs et actrices dictent les mouvements, et pas le contraire.

Gena Rowlands expliquait en 2011 à Now :

On voulait simplement le faire, et personne d’autre ne le voulait. Ce n’est pas comme si on était contre les studios, ce que plein de gens ont imaginé. Ce n’est pas vrai. On pensait seulement qu’il y avait bien assez de place pour toutes sortes de films. Et on avait eu la chance de travailler dans la télévision à cette super époque, à New York, dans les années 50. Tout le monde était tellement excité. C’était spontané, c’était un peu dangereux. On avait l’impression qu’on pouvait tout faire. Alors on l’a fait.

RIP Gena Rowlands (1930-2024)



"If you liked to act you just go ahead and act. (…) You don't necessarily have to have training. You just have to love to do it."



— Gena Rowlands



Faces (1968)

Director: John Cassavetes pic.twitter.com/zlS67y1VGH — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) August 15, 2024

Également acteur, John Cassavetes apparaît dans ses propres films, ainsi que dans ceux des autres, comme Les Douze Salopards, Rosemary’s Baby, ou encore Furie. Gena Rowlands parlait de cet équilibre à The Hollywood Reporter en 2015 :

Quand on se retrouvait à cours d’argent, on payait nos propres films en jouant dans ceux des autres ou en hypothéquant notre maison. C’était une lutte, mais une lutte fantastique.

Dans les années 70, Gena Rowlands trouve quelques uns de ses plus beaux rôles. En 1971, dans Minnie and Moskowitz, elle tombe amoureuse d’un gardien de parking excentrique, interprété par Seymour Cassel. Ce sera l’un des rares moments de légèreté avant quelques magnifiques personnages tragiques.

Dans Minnie and Moskowitz

Dans Une femme sous influence (1974), elle incarne une femme au foyer en proie à une dépression sévère, sous les yeux d’un mari perdu (Peter Falk). C’est Gena Rowlands qui a soufflé l’idée à John Cassavetes, et c’est également elle qui lui a dit que le rôle était trop intense pour que ce soit une pièce de théâtre. C’est donc devenu un film, tellement compliqué à financer que leur ami Peter Falk a participé au budget, que Gena Rowlands a elle-même géré son maquillage et sa coiffure, et que des étudiants de leur ancienne école ont aidé.

La sortie a également été compliquée, mais finalement Une femme sous influence a trouvé sa voie. Célébré en festival, repéré par la critique, il a décroché deux nominations aux Oscars : meilleure actrice pour Gena Rowlands, et meilleur réalisateur pour John Cassavetes.

Dans Une femme sous influence

DE CASSAVETES À ALMODOVAR ET SHARON STONE

Dans la foulée, il y a eu deux autres films majeurs. Dans Opening Night (1977), Gena Rowlands joue une grande actrice de théâtre, traumatisée par la mort d’une fan renversée par une voiture sous ses yeux. Pedro Almodovar reprendra l’idée pour rendre hommage au film dans Tout sur ma mère.

Dans Opening Night

Dans Gloria (1980), elle incarne une call-girl coriace qui se retrouve à protéger un enfant face à des mafieux, et part en cavale à New York. Cassavetes ne devait pas réaliser le film, jusqu’à ce que Gena Rowlands ne s’intéresse au rôle et lui demande de l’accompagner. Riche idée puisque Gloria a été couronné par le Lion d’or à Venise, et a offert une deuxième nomination aux Oscars à l’actrice.

Gloria a par la suite donné lieu à un remake en 1999, réalisé par Sidney Lumet tout de même, et avec Sharon Stone dans le rôle-titre.

Dans Gloria

À PART JOHN CASSAVETES

Gena Rowlands a tourné sept films avec John Cassavetes, décédé en 1989 : Un enfant attend (1963), Faces (1968), Minnie et Moskowitz (1971), Une femme sous influence (1974), Opening Night (1977), Gloria (1980), et Love Streams (1984). Ils se sont donnés la réplique dans trois autres : Les Intouchables (1969), Un tueur dans la foule (1976) et Tempête (1982).

Gena Rowlands a également eu quelques rôles marquants chez d’autres. Notamment dans Une autre femme (1988), de Woody Allen, où elle joue une écrivaine en pleine crise existentielle qui s’immisce dans la vie d’une inconnue.

Dans Une autre femme

Difficile de ne pas citer également Night on Earth (1991), film à sketches de Jim Jarmusch où elle partage un taxi avec Winona Ryder.

Gena Rowlands a ensuite joué pour ses enfants, eux aussi passés derrière la caméra. Elle est apparue dans quatre films de Nick Cassavetes (Décroche les étoiles, She’s So Lovely, N’oublie jamais, et Yellow Mimi), et dans le premier long-métrage de Zoe Cassavetes (Broken English).

Dans Night on Earth

Depuis une dizaine d’années, elle avait plus ou moins pris sa retraite. Elle en plaisantait avec The Hollywood Reporter en 2015, lorsqu’un journaliste lui demandait si elle reviendrait pour Steven Spielberg :

Et bien, je suis à la retraite… mais je lirai le scénario !

En 2015, elle avait reçu un Oscar d’honneur, pour récompenser une riche et grande carrière.

“What's wonderful about being an actress is you don't just live one life – yours – you live many lives.” – Gena Rowlands, accepting her honorary Oscar in 2015 pic.twitter.com/LeVyOdzEf8 — The Academy (@TheAcademy) June 19, 2018