« On était foutu » : Guillermo Del Toro sait exactement pourquoi ce film a floppé

Ce film réalisé par Guillermo Del Toro n’a vraiment pas marché au box-office, et le cinéaste sait très bien pourquoi.

Si ça fait maintenant depuis 2022 et son Pinocchio que l’on n’a pas vu Guillermo Del Toro opéré derrière la caméra, on sait que le réalisateur devrait faire son retour en 2025 avec une nouvelle adaptation de Frankenstein. Devant être diffusée sur Netflix, il s’agira de sa deuxième collaboration avec la plateforme après son dernier long-métrage, qui avait d’ailleurs été un franc succès, Pinocchio ayant remporté l’Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film d’animation.

Et tandis que Guillermo del Toro a récemment donné son avis sur Longlegs, le metteur en scène d’Hellboy a également parlé en interview d’un autre film qu’il a réalisé. Il s’agit d’un long-métrage n’ayant pas vraiment fonctionné au box-office, et Del Toro connait exactement la raison de cet échec.

Quand Guillermo Del Toro n’y croit pas…

C’est lors d’une interview avec Vulture que Guillermo Del Toro a donc évoqué Crimson Peak, sa romance gothique sortie en 2015. Malgré des critiques plutôt positives (mais loin d’être ultra-enthousiastes), le long-métrage n’avait rapporté qu’un peu moins de 75 millions de dollars, pour un budget estimé à 55 millions. Le cinéaste a ainsi expliqué pourquoi, selon lui, cela était arrivé :

« Ce qui hantera toujours ce film, c’est qu’il a été vendu comme un film d’horreur. Mais je me souviens très bien que lorsque nous avons eu des réunions [à propos de la promotion], elles visaient toutes à attirer le public d’horreur pour le week-end d’ouverture. Et je savais qu’on était foutu ! Je leur ai dit : « Vous devriez promouvoir la romance et le mystère. La dernière chose à faire est de le promouvoir comme un film d’horreur. » Nous devions démarrer en octobre, et octobre est le mois d’Halloween, donc je comprends pourquoi ça s’est produit. »

Pourtant, avec un casting comme ça…

Guillermo Del Toro n’a pas de doute, c’est la raison principale du flop de Crimson Peak, et on aurait tendance à penser qu’il n’a pas vraiment tort. Avec son casting alléchant (Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hunnam…) et son pitch plus mystérieux que terrifiant (une jeune romancière pouvant communiquer avec les défunts reçoit un étrange message de l’au-delà), il est vrai que Crimson Peak ne semblait pas taillé pour être vendu comme un film d’horreur.

Malheureusement, ce long-métrage ne sera pas le premier ni le dernier à être commercialisé de manière un peu hasardeuse… mais on aimerait quand même que les studios évitent de le faire sur de bons films.