Ce film de casse culte va avoir le droit à son remake (encore) avec Michael B. Jordan

Hollywood a encore frappé : un classique du film braquage va avoir à nouveau le droit à son remake avec Michael B. Jordan devant et derrière la caméra.

Il serait snob de mépriser les remakes puisque certains ont réussi à se hisser à la hauteur de l’original qu’il s’agisse de The Sorcerer de William Friedkin, remake du Salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot, The Thing de John Carpenter (remakant La Chose d’une autre monde d’Howard Hawks) ou encore L’invasion des profanateurs de Philip Kaufman (remakant celui de Don Siegel).

Toutefois, on ne peut pas nier non plus que les producteurs ont une fâcheuse tendance à remaker tout et n’importe quoi, pour des raisons totalement farfelues. Les versions live-action de films d’animations cultes sont devenues la nouvelle poule aux œufs d’or de Disney et récemment, The Crow version 2024 a fait un flop critique et commercial retentissant. Rien qui n’arrête Hollywood pour autant puisque cette fois, c’est un classique du film de braquage qui va avoir le droit à son remake avec Michael B. Jordan devant et derrière la caméra.

Uppercut dans ce classique

L’affaire Michael B. Jordan

En effet, selon Deadline, Amazon MGM Studios a pour projet de remaker L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison, sorti en 1968. Le film raconte l’histoire d’un banquier playboy Thomas Crown qui décide de braquer sa propre banque. Le coup réussit à la perfection mais il est très vite confronté à une enquêtrice chevronné qui met un point d’honneur à retrouver le magot… avant que les deux personnages finissent par tomber amoureux l’un de l’autre.

Ce chef d’œuvre était un mélange de romantisme et de banditisme, porté par le charme à couper le souffle de Steve McQueen et de Faye Dunaway dans les rôles principaux. Il avait déjà connu un remake (raté) avec Pierce Brosnan et Rene Russo réalisé par John McTiernan en 1999, intitulé Thomas Crown. Vingt-cinq ans plus tard, c’est donc une nouvelle réadaptation, sobrement intitulé L’Affaire Thomas Crown qui est en développement avec Michael B. Jordan aux commandes, lui qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Creed 3.

« T’en penses quoi de ce prochain remake, Faye ? »

Sans trop de surprises, Michael B. Jordan reprendra le rôle de Thomas Crown, autrefois dévolu à Steve McQueen et Pierce Brosnan. En revanche, à ce stade, on ne sait pas encore qui le secondera pour celui de Vicki Anderson, l’enquêtrice sagace. Pour le reste, on sait qu’Andrew Pierce s’est occupé du scénario, lui qui a récemment scénarisé The Fall Guy et avait également écrit Hotel Artemis et Fast and Furious : Hobbs & Shaw. Sera-ce une réadaptation fidèle ou une relecture moderne ? Le mystère reste pour le moment entier.

Pour l’instant, aucune autre information n’a été révélée et ce remake n’a pas date de sortie précise. D’ici là, il sera toujours possible de retrouver Michael B. Jordan dans le thriller d’action Rainbow Six prévu pour 2025.