Emilia Pérez : une bande-annonce pour la comédie musicale déjantée dans les cartels mexicains

La bande-annonce du dernier film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, s‘est dévoilé quelques semaines après ses prix à Cannes 2024.

Entre Megalopolis, Les Linceuls, Horizon, Le Comte de Monte-Cristo… les films du Festival de Cannes 2024 sont très attendus en salles. Et alors que le palmarès rendu par le jury de Greta Gerwig était plutôt à la hauteur selon nous (on revient sur le palmarès de Cannes 2024 dans notre podcast), on est plutôt curieux de voir si les films vont réussir à convaincre le public ou complètement floper.

Et justement, Pathé vient de dévoiler la bande-annonce d’Emilia Pérez, le dernier film de Jacques Audiard récompensé par deux prix à Cannes (le prix du jury et le prix d’interprétation féminine pour ses actrices). L’occasion parfaite de se faire une meilleure idée du long-métrage porté par Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón et Selena Gomez, avant sa sortie prévue pour le 21 août 2024. Sur la Croisette, Emilia Perez nous avait pris de court pour le meilleur et pour le pire.

Emilia Pérez : drogue, musique et transidentité

Bon, Jacques Audiard n’est vraisemblablement jamais là où on l’attend. Après avoir exploré les genres du film noir, du policer, du thriller ou encore du western, le réalisateur français revient avec son nouveau long-métrage tourné en espagnol et en musique s’il vous plaît. Emilia Pérez est en effet une comédie musicale dans le monde des cartels mexicains et traite en même temps de… transidentité.

Plus précisément, Emilia Pérez raconte ainsi l’histoire de Rita Moro Castro (Zoe Saldaña), une femme avocate chargée d’aider Manitas Del Monte (Karla Sofía Gascón), un chef de cartel mexicain en fuite, à subir une chirurgie de réattribution sexuelle pour à la fois échapper aux autorités et affirmer son genre. Un cocktail somme toute plutôt explosif et détonnant que cette bande-annonce ne retransmet pas totalement. Ces premières images manquent en effet du peps et de la folie présente au cœur du récit, à la fois dans les numéros musicaux-dansés et la tension crescendo dans le parcours des personnages.

Viva la Revolucion (du cinéma)

Cela dit, même si ce trailer est un peu avare, difficile de ne pas rester intrigué par Emilia Perez entre son succès à Cannes, son esthétique colorée et son scénario a priori délirant. Le long-métrage de Jacques Audiard est donc prévu pour le 21 août 2024 dans nos salles françaises, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour voir comment le cinéaste français s’est donc emparé du musical et l’a fusionné avec le polar.