Le chaos Emilia Pérez : après Netflix, Jacques Audiard prend aussi ses distances avec Karla Sofía Gascón

Dans la tourmente, la campagne aux Oscars d’Emilia Pérez continue d’être entachée par la polémique entourant l’actrice Karla Sofía Gascón.

La réception d’un film peut-elle basculer en un instant ? C’est ce qu’on serait tenté de penser en voyant le parcours actuel d’Emilia Pérez, dont la success-story est en train de se transformer en tentative de damage control. Après avoir remporté deux récompenses au Festival de Cannes (le prix de jury et un prix d’interprétation féminine collectif, remis aux quatre actrices principales), la comédie musicale de Jacques Audiard s’est vue nommée à 13 reprises aux Oscars, permettant au passage à son actrice principale Karla Sofía Gascón d’être la première femme transgenre à être nommée à l’Oscar de la meilleure actrice.

A lire aussi Notre critique d’Emilia Pérez

Sauf qu’en plein milieu de cette course aux statuettes, un scandale a éclaté lorsque d’anciens tweets de Karla Sofía Gascón ont été exhumés de X. Ces messages, racistes et islamophobes, n’ont pas manqué de créer la polémique, au point où Netflix (qui distribue Emilia Pérez aux États-Unis et au Royaume-Uni) a décidé de prendre ses distances avec l’actrice.

En bref, tous leurs outils de promotion pour les Oscars cachent plus ou moins la présence de la comédienne, et Variety a révélé que Netflix ne prendrait plus en charge les frais de Karla Sofía Gascón aux États-Unis pour les cérémonies de récompense. Depuis, la plateforme de streaming n’est plus la seule à prendre position.

Shitstorm dans 3, 2, 1…

Emilia Pérez aux Oscars : c’est compliqué ?

Pour ne pas arranger les choses, Karla Sofía Gascón a décidé d’accorder à CNN une interview le 2 février pour revenir sur ses propos, sans prévenir Netflix ou l’équipe du film. Au-delà de ce problème de communication, l’actrice s’est excusée tout en essayant de se défendre avec des paroles maladroites, comme « je n’ai commis aucun crime » ou « je n’ai fait de mal à personne ».

Interviewé par Deadline, Jacques Audiard n’a pas manqué d’exprimer sa déception, et son envie de s’éloigner de la comédienne.

« Je ne lui ai pas parlé [depuis les polémiques], et je ne veux pas lui parler. Elle est dans une démarche autodestructrice dans laquelle je ne peux pas intervenir et je ne comprends pas pourquoi elle continue. Pourquoi se fait-elle du mal comme ça ? Pourquoi ? Je ne comprends pas, et je ne comprends pas non plus pourquoi elle fait du mal à des gens qui étaient très proches d’elle. Je pense à la façon dont elle fait du mal à l’équipe et à tous ces gens qui ont travaillé si incroyablement dur sur ce film. Je pense à moi, je pense à Zoe [Saldaña] et Selena [Gomez]. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi elle continue à nous faire du mal. »

Tentative de damage control

Jacques Audiard fait particulièrement référence à l’interview de CNN, pour laquelle il regrette que Gascón « passe pour la victime ». On soulignera néanmoins que le cinéaste évoque moins les propos de la comédienne que leur impact direct sur la réception du film. Le rêve pour Emilia Pérez de se voir attribuer des statuettes semble s’éloigner, alors qu’il partait comme étant l’un des favoris de la compétition. La question que le scandale pose, c’est son effet de ricochet possible sur les autres nominations du film, y compris en ce qui concerne la réalisation de Jacques Audiard.

À vrai dire, ce retournement de situation reflète surtout à quel point les événements comme les Oscars dépendent en priorité des campagnes organisées par les studios et les équipes des films, ce qui implique aussi de potentielles gestions de crise. Là où on peut interroger le bien-fondé de Netflix (et par extension de Jacques Audiard) dans sa communication, qui tend à invisibiliser Karla Sofía Gascón, c’est qu’elle prend l’actrice comme cible unique, pour mieux masquer le reste. Il ne faut pas oublier qu’Emilia Pérez a été plutôt mal reçu lors de sa sortie au Mexique (lieu de son action), accusé par beaucoup de son regard stéréotypé sur le pays et sa culture.

Zoe Saldaña prise entre deux feux

Par ailleurs, Jacques Audiard a aussi créé sa propre polémique au travers d’une interview avec Konbini qui a traversé l’Atlantique, où il expliquait que « l’espagnol est une langue de pays modestes, de pauvres, de migrants ». De son côté, Karla Sofía Gascón a prétendu auprès de Variety qu’elle avait le soutien « à 200% » de ses camarades de jeu, Zoe Saldaña et Selena Gomez. Interrogée à ce sujet, Saldaña n’a pas confirmé les dires de la comédienne.

Avec une telle accumulation de problèmes, autant dire que ça sent le roussi pour Emilia Pérez aux cérémonies de récompense, quand bien même tout n’est pas perdu. Il n’y a plus qu’à espérer que d’autres scandales n’émergent pas d’ici là. Verdict dans la nuit du 2 au 3 mars prochain pour voir si le scandale aura eu un aussi gros impact sur les votants qu’il n’est médiatisé.