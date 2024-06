Le podcast d’Ecran Large : Megalopolis, The Substance… nos coups de cœur (et coups de gueule) de Cannes 2024

Pour ces nouveaux épisodes de notre podcast La Réu’ d’Ecran Large, retour sur le Festival de Cannes 2024, ses réussites et nos déceptions.

Malgré les cernes et une quantité de caféine trop importante dans le sang, Alexandre et Antoine sont rentrés vaillants du Festival de Cannes 2024. Néanmoins, comme beaucoup d’autres médias, ils ont trouvé la compétition assez faible, malgré la présence de cinéastes confirmés (Sorrentino, Cronenberg, Audiard, Lanthimos…). A moins que ce ne soit le reflet d’une industrie en pleine mutation, qui a notamment permis à certains auteurs de lâcher les chevaux dans des propositions de cinéma inespérées, mais souvent bancales (Coppola avec Megalopolis, Costner avec Horizon).

Pour ces épisodes de La Réu’ d’Ecran Large, le duo se penche, en compagnie de Judith, sur le palmarès de cette 77e édition, qui a récompensé Anora de Sean Baker de la Palme d’or. L’occasion de revenir sur nos propres pronostics, et sur nos coups de cœur et coups de gueule de ce festival, toutes sections confondues.

Partie 1 : Anora, The Substance… Les bons (et moins bons) films du palmarès

La Réu’ d’Écran Large est disponible sur Acast et toutes les plateformes d’écoute et de streaming, pour le meilleur et pour le pire.

