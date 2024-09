Disney+ vs le partage de compte : en France, voilà ce qui va changer

Disney a décidé de s’attaquer au problème du partage de compte, comme l’a récemment fait Netflix.

Début 2023, après des mois de tergiversation, Netflix a décidé de mettre un terme au partage de compte d’abonnés. Une décision intervenue quelques temps après l’apparition chez Netflix d’une formule d’abonnement incluant des publicités, chose qui avait provoqué un tollé du côté du public. Bien que ces deux changements n’aient pas été du goût de tout le monde, les résultats ont pourtant été très positifs pour la marque au N rouge, puisque la firme au Tudum avait battu des records d’abonnements après cela.

Disney+ semble prendre la même direction que son concurrent, puisqu’après avoir aussi proposé un abonnement moins cher incluant des publicités (la même chose a été faite du côté d’Amazon Prime Video), et après avoir augmenté ses tarifs de 33% durant l’été 2024, la Maison de Mickey est parti pour s’attaquer au partage gratuit de mots de passe entre utilisateurs. Le but affiché est très clair : maximiser les recettes alors que le secteur devient de plus en plus concurrentiel, avec une multiplication d’acteurs (MAX en France, MGM+, Peacock, Paramount+…).

« Touche pas à mon compte »

Disney+ se la joue Solo

Comme rapporté par Deadline dans un article du 25 septembre 2024, Disney ne compte pas simplement interdire aux abonnés de partager leur mot de passe pour permettre l’accès au service de streaming à des amis ou des membres de la famille. Comme il l’a déjà fait aux Canada, aux États-Unis et en Amérique Latine, le géant du streaming compte monétiser le partage de mots de passe, offrant ainsi une option tout à fait légale à cette pratique.

Très concrètement, les abonnés qui essaieront de se connecter à leur compte sur un terminal fixe hors de leur domicile constateront l’apparition d’un message d’erreur. Celui-ci les invitera à créer un autre compte, dont le coût supplément s’ajoutera à celui de l’abonnement qu’ils disposent déjà. Pour un compte Standard, ce surcoût sera de 6,99 $ par mois, et de 9,99 $ pour un compte Premium. Précisons que chaque compte ne pourra avoir qu’un seul compte satellite rattaché à lui. Le compte Standard avec publicité ne pourra pas bénéficier de cette nouvelle option.

L‘ambition de Disney+

Un peu moins cher que Netflix

Pour le moment, les montants en euros de ces ajouts supplémentaires ne sont pas connus. Cependant, si on se réfère aux pratiques habituelles de conversion de prix d’abonnement, on peut s’attendre à une tarification supplémentaire de 5,99 € pour un compte Standard et de 8,99 € pour un compte Premium en France. Ces tarifs ne sont que purement spéculatifs, et il faudra attendra la confirmation officielle de ceux-ci par Disney+.

Disney+ proposera cette nouvelle option de partage légal à un tarif moins élevé que celui appliqué par Netflix. Chez la marque au N rouge, la facture est augmentée de 7,99 $ pour un abonné supplémentaire, et ce quelque soit le type d’abonnement choisi. Le fait d’appliquer différents tarifs pourrait découler d’une volonté de Disney d’inciter ses abonnés à opter pour une formule Premium plutôt que pour une version Standard.

Quelle est donc cette sorcellerie ?

Le but derrière ces manœuvres est double. Tout d’abord, augmenter mécaniquement les recettes, puisque celles et ceux qui voudraient partager leurs comptes en tout légalité devront passer par la case « Carte Bancaire ». Puis, d’inciter les personnes bénéficiant de ce partage légal à plutôt opter pour un compte à part.

À 8,99€ par mois l’abonnement Standard, et à 11,99€ par mois l’abonnement Premium, il est difficile d’imaginer que des amis acceptent un surcoût de 6 à 9 euros supplémentaires par mois pour que leurs potes puissent binge-watcher Agatha All Along. Pour éviter les querelles d’apéritifs, il est plus probable que l’on invitera ses proches à prendre leur propre abonnement. L’ajout de compte supplémentaire chez Disney+ devrait entrer en vigueur dans les jours à venir.