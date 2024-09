Agatha All Along : la Sorcière Rouge bientôt de retour grâce à ce personnage mystérieux ?

Avec son troisième épisode, Agatha All Along, la nouvelle série Marvel sur Disney+, continue d’épaissir son mystère autour d’un de ses personnages majeurs.

Malgré l’énorme succès de Deadpool & Wolverine, l’année de Marvel n’est pas encore terminée, avec la sortie de sa dernière série en date. Agatha All Along, suite de WandaVision sur Disney+, présente une histoire aux enjeux bien moins imposants en apparence, mais pourrait bien s’avérer importante pour le futur du MCU.

Pas la chose la plus évidente à la vue de ce spin-off consacré à l’antagoniste Agatha Harkness, possiblement validé à la suite du succès de sa chanson dans WandaVision. 3 ans après la première série de Marvel Studios, l’entreprise semble vaine. Mais un secret de polichinelle au cœur des enjeux pourrait bouleverser le MCU… et ramener à la vie la Sorcière Rouge.

Quand ton identité n’est pas si secrète

Agatha All Along ou Wanda All Along ?

Dans ses premiers épisodes, Agatha All Along s’est clairement présentée comme l’héritière spirituelle de WandaVision, par son ton décalé et ses hommages appuyés aux grandes heures de la télévision américaine. De nombreux personnages secondaires étaient déjà dans la série de 2021, en plus d’Agatha elle-même, bien sûr, toujours campée par Kathryn Hahn.

Mais un autre personnage est de retour, sous une forme un peu changée. En effet, le mystérieux « ado » qui accompagne la sorcière, et dont la série ne veut pas révéler l’identité, est très probablement Billy Kaplan, fils de… la Sorcière Rouge. Rappelez-vous, dans WandaVision, la super-héroïne se construit un monde parfait où elle est mère de deux enfants avec Vision, Billy et Tommy. Ceux-ci disparaissent en même temps que sa version fantasmée de la petite ville de Westview.

Il est l’heure de se replonger dans WandaVision

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Wanda arpente le multivers à la recherche de ses enfants, devenant une figure antagoniste et meurtrière. À la fin du film, elle abandonne enfin son rêve, et se sacrifie pour détruire le Darkhold, le fameux Livre des Damnés qui l’avait corrompue. Tout est bien qui finit (presque) bien. Mais depuis, les fans s’échinent à dire que cette fin n’en était pas vraiment une.

Et après les trois premiers chapitres d’Agatha All Along, on aurait tendance à leur donner raison. Même si le troisième épisode tente de faire diversion en soumettant l’hypothèse que le jeune homme qui accompagne Agatha n’est autre que son propre fils, il est probablement une nouvelle incarnation de Billy Maximoff, aussi connu sous le nom de Wiccan.

Matrix : Resurrections

La croisade des enfants version MCU

Le MCU pourrait ainsi suivre une voie similaire à celle empruntée dans les comics, où Wanda crée également des enfants de toutes pièces dans House of M. Un évènement aux conséquences bien plus dramatiques que WandaVision, qui aboutit à la perte des pouvoirs de la majorité des mutants de la Terre. La Sorcière Rouge disparaît de la face du monde, tout comme ses enfants.

Dans le même temps, Wiccan, un jeune sorcier, fait ses débuts dans Young Avengers #1 en 2005. Plus tard, dans un arc connu sous le nom de Croisade des Enfants, on apprend qu’il est le fils réincarné de la Sorcière Rouge, tout comme un autre jeune super-héros, Tommy Shepherd, alias Speed (mais pas celui sur Twitch). C’est là qu’Agatha All Along pourrait avoir un rôle à jouer.

La Sorcière Rouge réunie avec ses enfants

La série vient en effet tout juste de lâcher un nom capital pour le bon déroulement de cette saga : celui de Mephisto, éternel serpent de mer depuis la sortie de WandaVision. Dans les comics, Wanda utilise des fragments d’âmes perdues pour donner vie à ses enfants, ce qui énerve fortement le démon. Venu récupérer les fragments, il en perd finalement le contrôle et ceux-ci trouvent des hôtes vivants, qui deviendront Billy et Tommy.

Une solution que pourrait emprunter le MCU pour réintroduire les enfants en tant que jeunes adultes, alors qu’un projet Young Avengers est supposément toujours sur les rails. Le retour de Billy Kaplan dans Agatha All Along pourrait donc paver la voie à plusieurs plans de Marvel, dont un qui semble primordial avant Avengers : Doomsday et Secret Wars : ramener à la vie la Sorcière Rouge, peut-être au travers du fameux « Chemin des Sorcières » de la série.

Quand tu comprends comment la Sorcière Rouge peut revenir

Ultra populaire, l’héroïne incarnée par Elizabeth Olsen est apparemment morte à la fin de Multiverse of Madness, mais son sort est resté volontairement flou (pas de corps = pas de mort). Avec Agatha All Along, Marvel pourrait donc poser la première pierre en vue de son retour, au travers de son fils (même son identité reste secrète pour le moment). Réponse à venir dans les prochaines semaines sur Disney+.