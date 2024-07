Les nouveautés films et séries à voir sur Disney+ en juillet 2024

Parce qu’il n’y a pas que Netflix ou Amazon Prime Video dans ce monde et que d’autres plateformes voient leur catalogue grandir chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on a décidé de faire le point sur les nouveautés prévues sur Disney+. Chaque début de mois, Écran Large reviendra donc sur quelques nouveautés ajoutées par Disney+ dans son catalogue, films et séries confondus, originaux ou pas, dans une liste non exhaustive.

Alors, quels sont les films et les séries à ne pas manquer sur la plateforme de streaming en ce mois de juillet 2024 ?

Déjà disponible

West Side Story

Disponible le 1er juillet

Durée : 2h37

Ça parle de quoi ? L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957.

Pourquoi il faut la regarder ? Dans la catégorie injuste flop au cinéma, on vous présente West Side Story édition 2021. Il est temps pour vous de rattraper un des meilleurs films de ces dernières années, mis en scène par l’un des plus grands réalisateurs de tous les temps, Steven Spielberg. L’immense monsieur a fait un pari fou en s’occupant de sa première comédie musicale, et on se demande quelle est la limite de son talent quand on voit la qualité de celle-ci. C’est simple, on ressent toute la passion du cinéaste dans son adaptation de la pièce culte de Broadway.

Il donne vie à ses Tony et Maria, interprétés par les géniaux Ansel Egort et Rachel Zegler, en insufflant joie, tristesse et tension comme seul un réalisateur de son calibre peut le faire. Surtout, vous ne pourrez pas passer à côté d’Ariana DeBose, formidable interprète d’Anita, qui vole toute la lumière à l’écran.

Mort sur le Nil

Disponible le 5 juillet

Durée : 2h07

Toujours cette jolie moustache

Ça parle de quoi ? Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, Hercule Poirot voit ses vacances en Egypte se transformer en chasse au meurtrier lorsqu’une idyllique lune de miel est brutalement interrompue par une série de morts violentes.

Pourquoi il faut le regarder ? Deuxième opus de la saga Hercule Poirot de Kenneth Branagh (après Le Crime de l’Orient-Express et avant Mystère à Venise), Mort sur le Nil a tout pour convaincre les fans d’Agatha Christie ou de whodunit à s’y intéresser. Il s’agit en effet de l’adaptation d’un des romans les plus célèbres de l’écrivaine britannique et impossible de ne pas être pleinement investi par les nombreuses manipulations du récit (et les révélations paradoxales).

Bien sûr, malgré son casting en or, cette version ne parvient jamais totalement à tutoyer les standards du film de 1978 (mené par Peter Ustinov en Poirot), notamment à cause d’une identité esthétique proprement honteuse (les effets spéciaux complètement foirés). Toutefois, on ne peut pas nier que Kenneth Branagh a tenté de revisiter un peu l’histoire originelle, notamment en intégrant des enjeux et thématiques beaucoup plus contemporains. De quoi au moins mériter un petit coup d’oeil.

Bientôt disponible

Under the Bridge

Disponible le 10 juillet

Durée : 8 épisodes de 60 minutes environ

Ça parle de quoi ? L’histoire de Reena Virk, une adolescente de quatorze ans partie rejoindre ses amis pour faire la fête et qui n’est jamais rentrée.

Pourquoi il faut la regarder ? Inspiré de l’histoire vraie de Reena Virk, une jeune Canadienne dont le meurtre en 1997 a choqué son pays. Under the Bridge se concentre sur les évènements entourant la disparition et la mort de Reena, et explore ainsi les thèmes de l’intimidation, de la violence, du racisme et des dysfonctionnements sociaux. La jeune fille étant issue d’une famille indo-canadienne, elle a en effet eu du mal à trouver sa place dans son école.

Pour le rôle principal, on retrouve Riley Keough, aperçu dans Mad Max: Fury Road et surtout célèbre pour Daisy Jones and the six et American Honey (fun fact, elle est aussi la petite-fille d’Elvis Presley). Lily Gladstone, nommée pour l’Oscar de la Meilleure actrice avec Killers of the Flower Moon, est également de la partie.

Black Widow

Disponible le 12 juillet

Durée : 2h14

Ça parle de quoi ? Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé lorsqu’elle doit faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois.

Pourquoi il faut le regarder ? Sorti en 2021, Black Widow est le 24e film de l’univers cinématographique Marvel et le tout premier de la Phase 4. Scarlett Johansson y reprend donc l’un des rôles les plus cultes, mais est pour la première fois au centre de l’intrigue. À ses côtés, on peut également voir à l’écran Florence Pugh ainsi que David Harbour.

Deuxième long-métrage Marvel se concentrant sur une super-héroïne (après Captain Marvel), il nous permet notamment de revenir sur le passé de Natasha Romanoff et d’explorer encore plus la psychologie du personnage.

The Bear Saison 3

Disponible le 17 juillet

Durée : 10 épisodes de 30 minutes environ

Ça parle de quoi ? Carmen « Carmy » Berzatto, Sydney Adamu et Richard « Richie » Jerimovich ont réussi à transformer leur sandwicherie, The Bear, en établissement gastronomique et tentent désormais de le faire tourner.

Pourquoi il faut la regarder ? Le temps de la cuisine sale du The Original Beef a l’air bien loin. Après la galère des dettes de la saison 2, Carmy et compagnie font face à un nouveau challenge : gérer un restaurant gastronomique. Cette saison 3 de The Bear semble hausser ses enjeux de la meilleure des manières et devrait mettre en valeur tout le talent du casting déjà récompensé aux Emmy Awards. Si elle est désignée comme comique, il ne faut pas s’y tromper, la série est aussi un concentré de tension qui ne laisse jamais vos nerfs tranquille.

Ça devrait encore être le cas avec ces nouveaux épisodes. La réalisation de l’ensemble a toujours été au niveau pour faire ressentir la folie d’une cuisine en heure de pointe, donc n’espérez pas que ça change. Ici, on ne regarde pas The Bear pour se détendre. Ici, on rigole, on pleure, on stresse, mais on ne dort pas.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Disponible le 19 juillet

Durée : 1h58

Ça parle de quoi ? Scott Lang a du mal à trouver son équilibre entre sa vie d’avant et celle d’Ant-Man. Mais ses réflexions tournent court lorsqu’Hope van Dyne et Hank Pym lui demandent d’enfiler une nouvelle fois son costume pour effectuer une mission urgente.

Pourquoi il faut le regarder ? Que dire sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui n’a pas été dit avant ? Oui, le film est une vraie catastrophe entre ses effets visuels immondes (l’affreux MODOK), son récit ultra-basique et ses enjeux faussement majeurs. Cela dit, à la limite, il y a sans doute deux petites raisons de le regarder. D’un côté, c’est le moyen d’enfin découvrir à quoi ressemble le royaume quantique tant promis pendant des années par le MCU. Bien sûr, le verdict est loin d’être à la hauteur des attentes, mais il a (presque) le mérite de nous offrir un petit bestiaire amusant.

De l’autre côté, le film vaut avant tout pour son grand méchant, Kang, sans doute l’un des plus intéressants (en théorie) de l’histoire de l’univers. Il était censé être le nouvel ennemi ultime des Avengers mais maintenant que Jonathan Majors a été viré de Marvel (pour des condamnations judiciaires), on sait qu’il ne reviendra pas de sitôt, ou alors sous une autre apparence. Pour ne pas être trop paumé à l’avenir si Kang revient, regarder Ant-Man 3 pourrait être bien utile.

Mais aussi…

Descendants : L’Ascension de Red, Red Swan, Le pays de Tanabata, Will Trent Saison 2, Futurama Saison 12…