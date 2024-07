Deadpool 3 vise un score dingue au box-office et devrait battre The Marvels en un seul week-end

Le lancement de Deadpool & Wolverine au box-office devrait être gigantesque et permettrait au film de Shawn Levy de battre The Marvels en un week-end.

Ils sont enfin là… Après plusieurs mois d’attentes, Deadpool & Wolverine débarquent finalement au cinéma un peu partout dans le monde. Considéré par beaucoup comme le possible sauveur d’un MCU en difficultés depuis Avengers : Endgame (et surtout depuis les flops d’Ant-Man 3 et de The Marvels), le film porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman tient sur ses épaules tous les espoirs de Marvel, de Disney et même du genre super-héroïque en général.

Mais heureusement pour eux, le long-métrage de Shawn Levy a mis toutes les chances de son côté pour peut-être devenir un énorme succès. Entre son marketing tape-à-l’œil, son discours méta et l’utilisation de nombreuses versions du super-mercenaire, comme Lady Deadpool dont Ryan Reynolds a évoqué l’identité, il semble que Deadpool & Wolverine est sur le point de faire quelque chose de gigantesque. Et justement, les experts estiment que son démarrage national et international sera un véritable triomphe, au point de surpasser le score de The Marvels en un week-end.

C’est qui qui va gagner plein d’argent ? C’est qui qui va gagner plein d’argent ?

Deadpool 3 milliards de dollars (au moins)

Selon Deadline, Deadpool & Wolverine pourrait réaliser un démarrage historique pour ses premiers jours d’exploitation. Les estimations le voient ainsi rassembler entre 160 et 170 millions de dollars de recettes pour son premier week-end aux US, ce qui ferait de lui le meilleur lancement outre-Atlantique pour un film classé R. Il chiperait donc le record préalablement établi par son aîné, Deadpool, et ses 132,4 millions de dollars de recettes. Il deviendrait carrément le meilleur démarrage états-uniens de l’année devant Vice-Versa 2 (154,2 millions de dollars), et pourrait d’ailleurs battre celui de Barbie (162 millions de dollars).

Dans le reste du monde et toujours selon les estimations, Deadpool 3 parviendrait à amasser entre 180 et 190 millions de dollars de recettes pour son lancement, ce qui serait également supérieur aux deux premiers opus (respectivement 132 et 137 millions pour leurs démarrages internationaux) ou même au Joker de Todd Phillips (147 millions). Au total, le film de Shawn Levy réaliserait donc un démarrage mondial à hauteur de 340/360 millions de dollars.

Deadpool est bouche bée

Ainsi, Deadpool & Wolverine pourrait dépasser le score total de The Marvels (206 millions de dollars de recettes au box-office mondial) en seulement un week-end. Si les experts ont raison, le film pourrait d’ailleurs entrer dans le top 30 des meilleurs lancements de l’histoire du cinéma, le numéro 30, Pirates des Caraïbes 4, ayant amassé 351 millions de dollars durant ses premiers jours d’exploitation. Il s’agirait évidemment d’un triomphe, surtout pour une production classée R.

En résumé, nous pourrions donc assister à quelque chose d’historique avec Deadpool 3. Pour ce qui est du long-métrage et si vous voulez voir comment se débrouille Wade Wilson dans le MCU, il vient tout juste de sortir en France.