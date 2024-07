Deadpool 3 : Ryan Reynold dément cette théorie sur l’identité de Lady Deadpool

Avant la sortie de Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds a tenu à débunker une théorie sur Lady Deadpool.

C’est certain, Deadpool & Wolverine déchaîne les passions des fans, qui inondent internet de théories en tout genre sur le film avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Beaucoup veulent savoir si nos deux héros survivront à l’aventure, quels Avengers seront présents dans l’histoire, ou encore quels seront les caméos au sein du long-métrage.

Un des personnages qui fait l’objet de nombreux débats sur les réseaux, c’est Lady Deadpool, bien mise en avant dans la dernière bande-annonce. Les théories sur la personne l’incarnant fusent, et son identité reste un mystère entier. Plusieurs noms sont sur la liste des suspects, mais on peut désormais en rayer un, et ce grâce à Ryan Reynolds.

Les fans dès qu’ils entendent le mot « théorie »

Deadpool 3 : c’est pas moi, promis

C’est lors d’un entretien avec Access Hollywood que l’acteur est revenu sur les théories portant sur l’interprète de Lady Deadpool, et plus précisément sur celle disant qu’elle serait jouée par… Ryan Reynolds.

« J’adore écouter les théories du complot sur qui cela pourrait être, et ma préférée, qui a beaucoup circulé, c’est celle qui dit que c’est moi. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça avec mes hanches, je ne peux pas marcher comme ça, même si ma vie en dépendait. Mes épaules sont ridiculement larges pour un tel costume, alors non, ce n’est pas moi. Je vais le découvrir moi-même. J’ai spécifiquement demandé de ne pas me le dire pendant le tournage. J’ai dit : « Prenez qui vous voulez, d’accord ? Et ne me le dites pas ».«

Depuis le début c’est Valérie Pécresse (source : crois-moi)

Au moins, on ne sera pas les seuls à être surpris le 24 juillet. Les autres théories les plus populaires autour du personnage incluent deux autres célébrités : Taylor Swift, qui est en tête des rumeurs (malgré un démenti de sa part), et Blake Lively, actrice et compagne du comédien. Pour voir si l’une de ces deux théories est vraie, ou si Lady Deadpool est quelqu’un de très différent, rendez-vous dans les salles à partir du 24 juillet, date de sortie du film.