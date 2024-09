Constantine 2 : la suite avec Keanu Reeves avance bien, selon le producteur

Le producteur Lorenzo di Bonaventura, a donné des nouvelles du Constantine 2 avec Keanu Reeves que doit réaliser Francis Lawrence.

La mise en chantier d’une suite a beau n’avoir rien de bien extraordinaire à Hollywood, voir un Constantine 2 débarquer plus de 20 ans après le film de Francis Lawrence n’avait pourtant rien d’une évidence. Si on ne peut pas enlever au personnage une aura certaine (surtout auprès des fans de comics), force est de constater que le film de 2005 avec Keanu Reeves n’a pas été salué par la critique et n’a pas créé l’événement au box-office.

De plus, s’il a eu une série NBC (quoiqu’annulée après une saison), le maître de l’occulte n’a été intégré à aucun film du DCEU, ni même aucun film DC en prises de vues réelles depuis. La nouvelle série Constantine qui était prévue sur Max (quand la plateforme s’appelait encore HBO Max) a également été abandonnée en 2022, tandis que les suites du film évoquées dès la fin des années 2000 ont tourné à vide. Et on pouvait être tenté de penser que depuis son annonce en 2022, le Constantine 2 avec Keanu Reeves allait à son tour rejoindre la liste des projets avortés étant donné le peu de nouvelles concrètes qu’il donnait.

Mais récemment, le producteur Lorenzo di Bonaventura a reparlé du projet, et de son avancée depuis les grèves à Hollywood.



A lire aussi Constantine 2 : la suite du film avec Keanu Reeves donne de ses nouvelles

L’équipe de choc

Avant John Wick, il y avait Constantine

Lorenzo di Bonaventura a ainsi confié à ComicBook qu’un scénario de Constantine 2 existait bel et bien, même s’il ne l’a pas encore lu :

« Vous savez qu’il [le scénario] est dans ma boîte mail en ce moment. C’est assez drôle, mais j’ai trop peur pour pouvoir le lire. Je veux tellement qu’il soit bon. Je le lirai probablement dans les prochains jours, quand je prendrai l’avion. »

Très moyen ce remake de Titanic…

Ce n’est pas la promesse d’un tournage imminent, mais au moins la confirmation que les choses avancent, a minima pour le scénariste Akiva Goldsman (qui devrait également retrouver sa casquette de producteur). Par ailleurs, Francis Lawrence avait confirmé que ce second volet serait lui aussi Rated R, c’est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte aux États-Unis, dans la veine de ce qu’e Lawrence’il a fait avec Red Sparrow (également Rated R).

Le choix d’une suite à Constantine doit aussi être la conséquence d’un Keanu Reeves qui continue à avoir une sacrée cote à Hollywood, aidé par le retour de Matrix et la fin en apothéose de John Wick. Le tournage de Constantine 2 n’ayant pas commencé, nous ne pouvons qu’espérer une sortie fin 2025 au plus tôt.