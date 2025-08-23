Mark Hamill a refusé ce film d’horreur « culte » parce qu’il était vraiment trop dégueulasse

Bientôt à l’affiche de Marche ou Crève, Mark Hamill n’est pas hyper fan du cinéma gore, et une proposition en particulier l’a révulsé.

À jamais, il restera le Luke Skywalker de Star Wars. Contrairement à son collègue Harrison Ford, Mark Hamill n’est pas devenu l’une des plus grosses vedettes du cinéma hollywoodien. Ça ne l’a pas empêché d’avoir une carrière plus que respectable, principalement dans le cinéma d’animation, dont il s’est fait une spécialité. Prochainement, il sera à l’affiche de Marche ou crève, adaptation de la dystopie de Stephen King mettant en scène un jeu sadique où des jeunes doivent marcher sans s’arrêter jusqu’à ce qu’un seul soit encore vivant.

L’acteur a hésité avant d’accepter le rôle du Major supervisant la partie. C’est la vision du réalisateur Francis Lawrence (Je suis une légende, Constantine), mettant l’accent sur les relations entre les personnages, qui l’a convaincu. Il faut dire qu’il est peu coutumier du cinéma d’horreur. Les amateurs du genre se rappellent de sa participation au Village des Damnés version John Carpenter ou du remake de Chucky, à qui il avait prêté sa voix. On a aussi pu l’entendre dans un épisode du cartoon trash Happy Tree Friends. Mais il y a des limites qu’il ne veut pas franchir.

Mark Hamill quand on lui envoie des scénarios dégueu

Mark Hamill du côté obscur du cinéma

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly en pleine promotion de Marche ou Crève, Mark Hamill a révélé qu’on lui avait proposé un rôle dans The Human Centipede 2. La saga a défrayé la chronique dans les années 2010 avec son concept ignoble (attention, la lecture suffit à mettre mal à l’aise) : un psychopathe s’attèle à créer un « millepatte humain », c’est-à-dire à coudre la bouche de ses victimes à l’anus de leurs compagnons d’infortune, et ceci afin de créer un seul et même tube digestif.

Visiblement, le comédien n’a pas été séduit par ce sommet de poésie :

« Quelqu’un a dit : ‘Ils veulent que tu sois dans The Human Centipede 2. Et j’ai dit : ‘Qu’est-ce que The Human Centipede ?’ Ils m’ont expliqué le principe et j’ai fait : ‘Oh mon dieu ! Merci d’avoir mis ces images dans ma tête, je ne vous pardonnerai jamais pour ça.’ Mais c’était plié. J’ai dit : ‘Non, n’envoyez pas le scénario.’ Le principe seul… Je n’en verrai jamais un et je suis vraiment irrité par le fait qu’un être humain a eu l’idée du concept de coudre des gens ensemble, bouche à anus. Au revoir et n’entrez plus jamais dans ma vie. »

Ça manque un peu d’Ewoks, quoi

Mark Hamill a eu raison de fuir puisque le deuxième est effectivement le pire (ou le meilleur, selon à qui vous demandez) des trois volets de la saga de Tom Six. Tourné en noir et blanc et parcouru de provocations plus dégradantes les unes que les autres, il est l’une des acmés de la vague de torture porn qui a balayé le cinéma américain à la moitié des années 2000. Et ce n’est pas la seule franchise gore qui lui a arraché une réaction épidermique.

« Il y a un producteur de Saw qui ne peut pas voir ces films. Il les produit, il prend tous les profits, mais il n’a pas l’estomac assez accroché pour les regarder. Je pense que c’est très drôle, parce que personnellement, j’ai vu le principe dans la bande-annonce et j’ai fait : ‘OK, merci. Très bien. Pas pour moi.' »

« J’appelle mon agent »

Il sera ravi d’apprendre que le 11e volet a été annulé… Mais qu’une partie des droits a été rachetée par Blumhouse, qui compte en faire bon usage. La torture n’a donc pas fini de souiller les multiplexes américains… et l’imagination de ce pauvre Mark Hamill. Il sera donc lui-même aux commandes d’un jeu de massacre dans Marche ou crève, en salles le premier octobre 2025.