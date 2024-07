Constantine 2 : la suite du film avec Keanu Reeves donne de ses nouvelles

On a enfin des nouvelles sur Constantine 2, la suite du film de 2005 avec Keanu Reeves.

Officiellement en développement depuis septembre 2022, Constantine 2 s’est fait plutôt discret depuis. Si en 2021, on apprenait que Keanu Reeves était partant pour reprendre son rôle d’exorciste au cancer du poumon, les nouvelles se sont faites rares du côté de Warner Bros. Il faut dire que Hellblazer, le comics sur lequel est basé le film, est une propriété DC, et avec le grand ménage opéré par James Gunn et Peter Safran dans le DCU depuis novembre 2022, pas impossible que les choses aient coincé à ce niveau.

Pourtant, l’espoir n’était pas mort, ni chez les fans ni au niveau des personnes impliquées dans le film. Le premier opus s’est construit une jolie réputation depuis sa sortie en 2005, et les gens attendant sa suite vont être rassurés par les nouvelles données par le producteur et scénariste Akiva Goldsman.

A lire aussi Notre critique de Constantine

Enfin une lumière pour les fans

Constantine 2 : back to hell

Pour rappel, Constantine conte l’histoire de John, un occultiste exorciste atteint d’un cancer du poumon, qui doit aider Katelin Dodson, une policière, à lever le voile sur le suicide mystérieux. C’est lors du panel Producer on Producing, à la Comic-Con de San Diego, que Collider a pu obtenir des nouvelles sur la très discrète suite :

« Tout va bien. J’écris un scénario sur Constantine 2. C’est bien. J’espère avoir bientôt un scénario pour mes partenaires.«

La mise à jour sur l’état du projet est légère, c’est vrai, et d’ailleurs, Goldsman n’a pas souhaité révéler si le long-métrage serait potentiellement Rated R (interdit au moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte). Si Constantine 2 est effectivement Rated R, cela correspondrait bien au ton plus adulte des comics, mais il serait en revanche plus difficile de le voir intégrer l’univers principal du DCU.

On attend

Une option pour ce Constantine 2 serait alors de faire partie de DC Elseworlds, une sorte de multivers tenu à part de le la continuité du DCU, où se trouve des projets comme The Batman 2, Joker : Folie à deux et la série The Penguin. Aux dernières nouvelles, Francis Lawrence devait revenir prendre son poste de réalisateur. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est connue pour Constantine 2.