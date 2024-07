Une mission spatiale rend fou Casey Affleck et Laurence Fishburne dans cette bande-annonce anxiogène

Casey Affleck pète un plomb dans l’espace et Laurence Fishburne tente de le raisonner dans la bande-annonce de Slingshot.

Devenir fou dans un vaisseau, c’est la norme au cinéma. Comment oublier Solaris de Tarkovsky, Ad Astra de James Gray, ou même l’antagoniste de Sunshine, de Danny Boyle ? Isoler ses personnages pour un huis clos à des milliards de kilomètres de toute aide, c’est le scénario idéal pour tout tenter, de l’horreur au thriller psychologique.

Dans Slingshot, on retrouve un peu des deux, avec un Casey Affleck en proie à des hallucinations et un équipage en panique mené par Laurence Fishburne. L’acteur commence d’ailleurs clairement à montrer une passion pour les étoiles. Après Passengers et le cultissime Event Horizon, il complète donc sa trilogie stellaire avec Slingshot de Mikael Håfström, qui s’est dévoilé en image.

Slingshot

Selon son synopsis, Slinsghot « suit un astronaute qui s’efforce de garder le sens des réalités à bord d’une mission vers Titan, la lune de Saturne, qui risque d’être fatale. » En enchainant les cycles d’hibernation pour le long trajet menant vers leur destination, le personnage de Casey Affleck semble être resté sur Terre, où se trouve la personne qui parait être sa compagne, interprétée par Emily Beecham.

Le film devrait jouer aussi sur notre perception de la réalité. Si Laurence Fishburne est censé être notre point d’accroche au réel, il ne serait pas étonnant de le voir, lui aussi, avec le reste de l’équipage, décrocher au bout d’un moment et succomber à des hallucinations. Visuellement, le film d’Håfström semble être de très jolie facture et les plans sur Saturne présentés dans la bande-annonce jouent sur une échelle de taille assez formidable. En salle, on devrait se sentir aussi petit que l’équipage.

Une lumière rouge dans un vaisseau… Non ca ne me dit rien

On peut aussi remarquer la présence de Tomer Capone, alias Frenchie dans The Boys, qui ici met en garde l’équipage sur le slingshot du titre qui va être tenté par toute l’équipe. Ce dernier consiste à utiliser la gravité de Jupiter pour atteindre la lune Titan, objectif absolu de la mission, mais rater la manoeuvre enverrait le vaisseau valdinguer dans l’espace, et les condamnerait à errer jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Pour voir si le coup sera réussi, il faudra attendre. Slingshot est prévu pour le 30 août aux États-Unis, mais n’a pas encore de date de sortie en France.