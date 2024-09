Beetlejuice Beetlejuice : le scénariste donne son avis sur la mort inexpliquée de ce personnage

Voici une théorie qui change tout sur la mort d’un personnage clef de Beetlejuice Beetlejuice. Attention : spoilers !

Depuis que Beetlejuice Beetlejuice est arrivé sur les écrans, la passion des fans pour les personnages du film de Tim Burton ne cesse de donner lieu à des nouvelles suppositions sur ce qu’il s’est passé dans la vie de Lydia Deetz et sa famille depuis Beetlejuice. Les personnages de Winona Ryder, Jenna Ortega, Michael Keaton et les autres ont eu des parcours de vie plus ou moins remplis, et plus ou moins mystérieux.



A lire aussi Beetlejuice Beetlejuice : pourquoi la fin du film est aussi tarée, le scénariste répond

Dans la vie d’Astrid, fille de Lydia, le mystère (et le drame) principal demeure la mort de son père, Richard, disparu en Amazonie lors d’un voyage à la suite duquel son corps n’a jamais été retrouvé. Si la jeune femme a le bonheur de croiser son père dans l’au-delà et d’enfin lui faire ses adieux, les circonstances de sa mort restent inexpliquées. Quoique. C’était sans compter sur une rédactrice du site Collider qui, en bonne fan, a su mettre le doigt sur l’indice qui change tout.

Enterrements partout, deuil nulle part

BEETLEJUICE BEETLEJUICE : un film plus sombre qu’on ne le pense ?

Lorsque Lydia et Astrid retrouvent Richard, l’explication de sa mort semble être donnée par son apparence, puisque le pauvre homme est couvert de piranhas frétillants qui continuent de le mâchouiller même dans l’au-delà. Il serait donc mort de noyade ou de mâchouillage intempestif. Mais Maggie Lovitt de Collider avait bien en tête une règle du monde des morts au moment de regarder le film, et a vu plus qu’un accident dans le trépas de Richard.

En effet, dans le premier film, il est expliqué que les fonctionnaires de la bureaucratie des morts sont les personnes qui sont arrivées là par suicide. Or, lorsqu’Astrid pose les yeux sur son père dans l’au-delà, celui-ci travaille au bureau de l’immigration. Est-ce à dire que ce bon Richard se serait volontairement jeté aux piranhas ? La journaliste est allée directement poser la question au scénariste Al Gough.

Les causes de la mort ne sont pas toujours difficiles à deviner

Selon celui-ci, ce sous-texte n’était pas forcément conscient à l’écriture, mais il ne renie pas l’hypothèse du suicide :

“C’est très intéressant, parce que, pour être honnête, c’est quelque chose dont je me souvenais du premier film. Enfin, je ne dirais pas que je m’en souvenais, mais quand j’ai revu le film, je me suis dit ‘Oh, ça colle bien’ […]. Je pense qu’on voulait garder un flou autour de ça. Il se peut que ce soit un accident, et il se peut que ce soit autre chose. On a fait exprès de ne pas expliciter.”

La réponse de Gough reste ouverte, et le scénariste ne tient manifestement pas à restreindre les interprétations possibles du film à ses propres intentions. Et tant mieux. Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances de la mort de Richard, les retrouvailles entre lui, Lydia et Astrid auront permis à la mère et la fille de renouer une relation aimante au moment de leur retour à la surface, et c’est ce qui compte.

Ce qui compte également, c’est que le public puisse voir dans cette histoire d’acceptation du deuil la version qui conviendra le mieux à chaque individu, et c’est sans doute l’une des raisons qui auront poussé les scénaristes à ne pas trop en dire sur la mort de Richard. Beetlejuice Beetlejuice est toujours disponible en salles.