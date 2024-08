Après Batgirl, Warner se débarrasse encore d’un film (du génial Genndy Tartakovsky en plus)

Après les cas d’école Batgirl et Coyote vs. Acme, le studio Warner Bros. va continuer à se faire des amis : ils ont décidé d’annuler leurs plans pour la sortie du prochain film du grand Genndy Tartakovsky (Star Wars : Clone Wars, Primal, Samouraï Jack). Que s’est-il passé encore ?

En 2022, il y avait eu Batgirl, superproduction à 90 millions de dollars abandonnée en pleine post-production et simplement mise à la poubelle pour des raisons fiscales, tout comme le film d’animation Scooby Doo Scoot ! Holiday Haunt quelques mois après. En 2023, rebelote : Coyote vs. Acme était jeté aux oubliettes, alors qu’il était terminé et prêt à sortir.

En 2024, le studio remet une couche et redonne des munitions à tous ses détracteurs puisque la sortie du film d’animation Fixed a été annulée par Warner Bros. Discovery. Et si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez que c’était le nouveau Genndy Tartakovsky, l’homme derrière Star Wars : Clone Wars, Primal ou encore Samouraï Jack. Donc oui, c’est un problème.

Fan de Genndy Tartakovsky prêt à se battre

CHIEN DE LA CASSE

Fixed avait de quoi intriguer. Réalisé et co-écrit par Genndy Tartakovsky, c’est le premier film Rated R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte) du studio Sony Pictures Animation. Et pour cause : il raconte l’histoire d’un chien qui découvre qu’il va être castré, et qui se lance dans une dernière journée d’aventures avec sa bande de copains canins, pour profiter de la vie avec ses boules.

Le visuel officiel donnait un avant-goût de la chose.

Boules et Bill

Annoncé en 2018, Fixed a une autre particularité : il a été fait en animation traditionnelle, et pas en animation en images de synthèse. Là encore, c’était une première pour Sony Pictures Animation, le studio derrière Tempêtes de boulettes géantes, Pierre Lapin, Les Mitchell contre les machines, Spider-Verse et Hôtel Transylvanie (de Genndy Tartakovsky).

Terminé en octobre 2023, le film devait être distribué par Warner Bros. Discovery via New Line Cinema. La classification Rated R avait été officiellement attribuée à l’époque, à cause/grâce à du contenu et langage sexuel, la présence de drogue et de violence. Depuis, tout semblait se dérouler normalement, Genndy Tartakovsky parlant en juin 2024 d’une date de sortie prochainement annoncée. Sauf que non.

De Coyote vs. Acme à cinéphiles vs. Warner

WARNER TU PEUX TE BROSSER

En août 2024, le destin de Fixed a changé. Warner Bros Discovery a décidé d’abandonner le film, comme rapporté par Puck, puis confirmé par Variety et Deadline. La raison : des économies, selon Variety.

Une décision qui coïncide avec de gros titres peu avantageux pour le business de l’entreprise. Le 7 août 2024, Warner Bros Discovery. a déclaré une perte nette de presque 10 milliards sur le deuxième trimestre de l’année, entraînant une chute spectaculaire en bourse. Parmi les raisons avancées : les conséquences de la fusion entre Warner Media et Discovery en 2022, et la bataille pour les droits de diffusion de la NBA (qui donne actuellement lieu à un procès, Warner accusant la ligue de basket de les avoir injustement écartés).

Cette scène absolument grandiose de Clone Wars

Fixed est un nouvel exemple de film terminé et lâché au dernier moment pour de sombres raisons par le conglomérat dirigé par David Zaslav. Et c’est encore un film d’animation, après Scoob ! Holiday Haunt, Coyote vs. Acme (mi-animation mi-prise de vues réelles), ou encore The Day the Earth Blew Up : A Looney Tunes Movie (qui devait sortir sur Max, mais a été revendu).

C’est d’autant plus significatif que Genndy Tartakovsky est un artiste de premier plan dans la galaxie Warner, notamment sur leur chaîne Cartoon Network avec Le Laboratoire de Dexter et Samouraï Jack, Star Wars : Clone Wars, Primal ou encore Sym-Bionic Titan. Deadline précise d’ailleurs qu’il a un contrat d’exclusivité avec Carton Network Studios et Warner Bros. Animation.



A lire aussi Et si Clone Wars était le meilleur Star Wars ?

Néanmoins, tout n’est pas perdu. Sony Pictures Animation a récupéré les droits de distribution, et va pouvoir décider de l’avenir du film. Vont-ils le sortir eux-mêmes au cinéma ? Ou le revendre à Netflix, comme Les Mitchell contre les machines, Vivo et Le Dragon-génie ?