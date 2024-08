Alien vs Predator : le réalisateur de Romulus tease déjà un nouveau film entre les deux monstres

Après Alien : Romulus, Fede Alvarez pourrait réaliser un nouveau Alien vs. Predator, et ça fait évidemment très envie.

Alien : Romulus a réalisé un beau démarrage au box-office américain, et si rien n’est encore fait, il s’agit d’un excellent début pour le retour de la saga culte d’épouvante. Ridley Scott, qui s’était dit « soulagé » après son premier visionnage d’Alien : Romulus, semble donc avoir eu raison de faire confiance à Fede Alvarez pour le dernier bébé de sa franchise horrifique, et ça ne va peut-être pas s’arrêter là.

En effet, alors qu’on se demande si une suite est possible après l’énorme carnage d’Alien : Romulus, Fede Alvarez a récemment teasé un autre film Alien qu’il pourrait réaliser. Mais étonnamment, il ne s’agit pas de la suite de Romulus, mais d’un nouveau long-métrage Alien vs Predator.

Alien (Romulus) vs Predator

Dans une interview avec Deadline dans le cadre de la promotion d’Alien : Romulus, Fede Alvarez a donc parlé de la possibilité de réaliser un nouveau Alien vs Predator :

« Ça dépend de comment ça [Alien : Romulus] fonctionne, si les gens veulent le voir. C’est peut-être quelque chose que je dois co-réaliser avec mon ami Dan [Tratchenberg]. Peut-être devrions-nous faire comme Tarantino et Robert Rodriguez l’ont fait avec Une nuit en enfer. Je réaliserai une moitié du film et il réalisera l’autre moitié. »

AAAAAAAAAAAAAAAALIEN VS PREDATOR

Pour rappel, Dan Trachtenberg est celui qui a réalisé Prey, le préquel de Predator sorti en 2022, et qui travaille actuellement sur un autre spin-off de l’univers intitulé Badlands. Fede Alvarez semble donc ouvert à la possibilité de co-réaliser un film Alien vs Predator aux côtés du cinéaste américain, et même s’il le dit avec un peu d’humour, on ne peut pas s’empêcher d’être intrigué par cette étonnante proposition.

La franchise Alien vs Predator a déjà connu deux longs-métrages principaux, le premier en 2004 et le second, Requiem, en 2007. Sans être de véritables succès critiques (c’est le moins qu’on puisse dire), ils ont rapporté plus de 307 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget cumulé estimé à 100 millions de dollars.

« Il est où mon pote ? »

Pour en revenir à la déclaration de Fede Alvarez, le réalisateur de Romulus rappelle bien que ce projet dépendra du succès de son dernier film. Mais si ce nouvel Alien continue aussi bien qu’il a commencé, il ne serait pas si étonnant de rapidement voir le xénomorphe retrouver le Predator sous la houlette de Fede Alvarez. Affaire à suivre…