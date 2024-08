« J’étais soulagé » : Ridley Scott revient sur son premier visionnage d’Alien Romulus

Alors qu’Alien : Romulus vient tout juste de débarquer en France, Ridley Scott est revenu sur son premier visionnage du film de Fede Alvarez.

Après que les premiers avis sur Alien : Romulus sont tombés, le nouvel opus de l’une des sagas horrifiques les plus emblématiques de l’histoire du cinéma vient d’arriver en France. Réalisée par Fede Alvarez, cette énième suite porte avec elle les espoirs de nombreux cinéastes et fans de la franchise, qui désirent enfin retrouver la fibre et l’atmosphère des premiers Alien.

Mais dans tous les cas, il y en aura au moins qui restera satisfait du travail du réalisateur de Don’t Breath : Ridley Scott, qui a d’ailleurs très envie que Fede Alvarez continue la saga après Alien : Romulus. En effet, le créateur de l’univers de science-fiction s’est montré emballé par la proposition de ce nouvel Alien, et il a même expliqué en interview le soulagement qu’il avait ressenti lors de son premier visionnage.

Alien Romulus, au goût de Ridley Scott

Lors d’une interview avec The Hollywood Reporter pour la première d’Alien : Romulus, Ridley Scott est donc revenu sur son expérience de visionnage lorsqu’il a vu pour la première fois le long-métrage de Fede Alvarez :

« J’étais vraiment soulagé de savoir que c’était potentiellement un film énorme, et j’ai simplement dit : « Tu [Fede Alvarez] n’es pas obligé de prendre ce que je dis en considération, mais je vais te dire ce que j’en pense ». Et au lieu de parler, je me suis assis et j’ai commencé à écrire des notes. Puis il les a lues en privé, il a frappé un mur, a enfoncé la porte, et est revenu pour me dire : « Ce sont de bonnes notes » [rires]. »

Comme son xénomorphe, Fede Alvarez n’a pas peur de défoncer des portes

Dans la suite de l’interview, il a même révélé l’une des remarques qu’il avait faites à Fede Alvarez et qui portait sur la longueur du film :

« Les réalisateurs ont tendance à faire des films trop longs. C’était long, il ne fallait donc pas perdre la dynamique. Dans ce genre de film, la dynamique est primordiale et il se passait déjà tellement de choses qu’il n’avait pas besoin de faire un film si long. »

Bref, malgré quelques légers défauts, Ridley Scott pense qu’Alien : Romulus est un grand film, et on est plutôt d’accord avec lui. Quoi qu’il en soit, pour vous faire votre propre avis, le film est visible dans nos salles françaises depuis le 14 août 2024.