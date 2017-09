Le Labyrinthe 3 : Le remède mortel a enfin droit à sa première bande-annonce

Le dernier volet de Maze Runner donne peut-être l'impression d'arriver après la bataille mais ce n'est pas de sa faute. On est déjà contents que le film se soit fait vu les circonstances.

Parce que oui, il ne faut pas oublier que Le Labyrinthe 3 : Le remède mortel est passé à un cheveux du gros drame lorsque son acteur principal, Dylan O'Brien, a eu un terrible accident qui a failli lui coûter la vie et a en tout cas repoussé la suite du tournage de plusieurs mois avant que tout ne rentre dans l'ordre et que le comédien retrouve la voie des plateaux. Alors bien sûr, cela ne lui fera pas une circonstance atténuante si au final le film est mauvais, mais au moins cela lui fournit un mot d'excuse pour arriver après que le genre Young Adult ait perdu de sa superbe.

Après les quelques photos dévoilées la semaine dernière, nous en arrivons fort logiquement au moment où nous découvrons la bande-annonce du film qui sortira sur nos écrans le 14 février prochain. Et c'est à une bande-annonce particulièrement musclée à laquelle nous avons affaire puisque le casting se la joue Mad Max avec du Fast & Furious dedans, parsemé de bon vieux western en nous présentant l'attaque d'un train en marche particulièrement impressionnante. Alors, évidemment, cela ne nous raconte rien sur le film si ce n'est qu'un soin particulier semble avoir été accordé aux séquences les plus explosives.

En termes d'histoire, nous retrourons donc Thomas et ses potes, obligés d'aller à Last City pour sauver leurs amis, ville-piège dans laquelle ils se retrouveront coincés dans un nouveau labyrinthe, beaucoup plus dangereux que le précédent.Donc, si vous avez adoré les deux premiers, il y a des chances que cela ne change pas avec celui-là. Quant aux autres, ils passeront poliment leur chemin.