Valerian : pourquoi Luc Besson veut encore croire à la suite

Alors que le score international de Valerian sur grand écran a tout du camouflet, et que les têtes roulent déjà à Europacorp. Luc Besson croit encore qu’une suite est possible.

Dans un entretien accordé à Screen Rant, le réalisateur, scénariste et producteur s’est exprimé sur l’avenir de ce qu’il avait préalablement désigné comme une potentielle franchise destinée à faire concurrence à Star Wars.

Suite au bide du film sur à peu près tous les territoires (exception faite de la France, où sans atteindre les scores des précédents films de son auteur, il a attiré les spectateurs), la question d’une suite a paru logiquement moins évidente. Pour autant Luc Besson est loin de fermer la porte et préfère en appeler au désir des spectateurs plus qu'au box-office.

« Je ne sais pas si nous le ferons, parce que ça ne dépend pas de moi, mais du public, s’il a aimé. »

Luc Besson, sur le tournage

Et pour cause, comme il le rappelle l’exploitation des films, notamment des blockbusters, est en pleine mutation.

« Ce qui se passe aujourd’hui, vous savez, est un peu différent d’il y a cinq ou dix ans. Parce que la manière dont les gens consomment les films est différente. Les gens sont très occupés, alors ils vont au cinéma, mais votre film reste à l’écran trois semaines. Quand j’ai sorti Le Cinquième Elément, on était diffusés pendant 12, 15, 20 semaines au cinéma…

Désormais vous restez à l’écran pendant deux, trois semaines, la VOD débarque très vite, puis la vidéo physique, la télévision, donc parfois, les gens veulent voir un film et le ratent, donc ils optent pour un autre mode de diffusion. Donc, attendons la fin de ce qu’on appelle le premier cycle, c’est-à-dire la salle, la VOD la vidéo, et on verra quelle est l’audience du film. »

Tant qu'il ne nous ressert pas un Alain Chabat amphibie...

Coïncidence, les propos de Luc Besson viennent souligner ce qu'expliquait il y a quelques heures Nicolas Cage, lequel rappelait qu'en dépit de son image, Ghost Rider 2 avait été un succès sur la durée.

Pour le coup, l’exploitation des œuvres demeure encore très intrinsèquement liée à écho lors de leur sortie sur grand écran. Plus encore que l’encombrement des salles et le turn over accéléré des productions proposées, c’est peut-être la vitesse décuplée des moyens de communication, ainsi que la simultanéité des grosses sorties à l’international, qui confère à leur succès ou échec immédiat une résonnance décuplée, laquelle est de plus en plus difficile à gérer ou contourner pour les distributeurs.

Reste à savoir si en cas de succès sur le long terme de Valerian, les investisseurs qui ont rendu possible le premier film seront prêt à prendre à nouveau un risque financier de cette ampleur.