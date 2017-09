Ghost Rider 2 : Nicolas Cage vous explique pourquoi c'est toujours de la grosse balle

Considéré un peu partout comme un gros Z des familles, Ghost Rider 2 : L'Esprit de vengeance demeure un film auquel ses auteurs sont très attachés. La preuve.

Nous avions beau avoir trouvé le film bourré d’idées visuelles stimulantes, fort d’un ton décomplexé infiniment réjouissant et emmené par le représentant officiel des stupéfiants colombien coupés à la digitaline, le grand Nicolas Cage, on ne peut pas dire que Ghost Rider 2 ait gagné une place à part dans le cœur des cinéphiles.

Interrogé par Joblo.com, Nicolas Cage a néanmoins tenu à défendre cette production un brin tarée, dont il tient à rappeler qu’elle a finalement été un vrai succès.

Le grand Nic

« Le problème avec Ghost Rider 2, c’est qu’il est incompris. L’industrie n’a toujours pas réalisé combien ce film est un succès. Avez-vous seulement une idée de ce que Mark Neveldine et Bryan Taylor sont parvenus à accomplir pour une somme ridicule ?

Chez Marvel, on ne sort même pas du lit pour si peu, et eux ils ont tout déchiré. Ils ont fait quelque chose d’original, plein d’aventures, de mouvement, un grand-huit et ils l’ont fait pour une misère, je ne vais pas vous dire combien, mais le film a rapporté plus de 200 millions de dollars. »

Le grand Nic en pleine tendinite

À ce titre le traitement du Ghost Rider dans la série Agents of SHIELD témoigne bien de la vision beaucoup plus timorée de la Marvel, comme le confirme en creux un des deux metteurs en scène, Bryan Taylor.

« Ghost Rider 2 aurait dû être un film classé R. on a réalisé pas mal de choses géniales et allumées sur le plateau mais au final, cela appelait un classement R, ce qu’on ne nous a jamais autorisé à faire. »