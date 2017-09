Margot Robbie est très impatiente de faire le film sur le Joker & Harley Quinn

Hey, si on parlait un peu de DC Comics, de la Warner et de leur satané DCU qui part dans tous les sens ? Allez quoi, ça fait longtemps et, promis, on va pas être méchants.

Non parce que bon, on le répète encore une fois pour que ce soit clair, on n'a rien contre le DCU. On a même envie que tout se passe bien, c'est dire. Par contre, ce qu'on ne supporte pas, ce sont les gens qui font n'importe quoi et qui se foutent de la gueule du monde. Et le problème avec le DCU, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est ça depuis quelques années où les producteurs empêchent les réalisateurs de faire leur boulot, veulent à ce point coller à la recette Marvel qu'ils sabordent tout pour qu'au final on se retrouve avec un machin comme Suicide Squad, qui cartonne en salles certes, mais qui en dit long sur l'état d'esprit général qui règne en ce moment.

Et pourtant, à chaque fois, on répondra présent. Déjà parce que c'est notre boulot, mais aussi parce qu'on a envie qu'ils y arrivent un moment ou un autre. Alors qu'on pensait que les choses étaient plutôt bien parties avec Wonder Woman , qu'on attend d'en savoir plus sur Aquaman , DC et Warner n'ont pas pu s'en empêcher et ont annoncé différents projets hors continuité du DCU, avec évidemment l'Origin Story sur le Joker produite par Scorsese, mais aussi Joker & Harley Quinn (titre provisoire), un projet centré exclusivement autour du couple de malfrats.

Les dernières rumeurs concernant ce dernier voulaient que ce soit Glenn Ficarra et John Requa qui le mettent en scène, un choix pertinent pour la comédienne Margot Robbie, qui a déjà tourné sous leur direction à l'occasion de Whiskey Tango Foxtrot et Diversion, comme elle vient de le dire au micro de Comingsoon :

"J'en ai aussi entendu parler. Ils sont géniaux et j'adore travailler avec un duo de réalisateurs, et je les aime. Vu que j'ai fait deux films avec eux, évidemment que je trouve qu'ils sont brillants. Personnellement, j'adore les histoires d'amour. Quelle que soit leur forme. Je pense que les gens aiment voir ces personnages qui, dans le cas d'Harley et le Joker, mourraient l'un pour l'autre. C'est assez romantique dans un style très barré."

On rappelle que le film est envisagé comme une version DC de Tueurs nés avec son couple psychopathe sur les routes. Et là, tout de suite, on dit non. Mais alors, un gros NON quoi. Déjà que la relation Harley -Joker n'était pas top dans Suicide Squad, si ce film part comme ça, ce n'est même pas la peine. Harley et le Joker n'ont jamais été ce couple d'amoureux transis qu'on essaye de nous vendre depuis quelques temps. Il s'agit d'un amour pervers, narcissique, basé sur la manipulation et un rapport à la limite du sado-maso. Même si cela ne les prive pas d'un certain attachement. Et pas ce truc à la Twilight qu'on essaye de nous refiler quoi.