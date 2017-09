Tomb Raider : bande-annonce de la nouvelle Lara Croft, très proche du jeu vidéo

Alicia Vikander incarne Lara Croft dans une nouvelle adaptation du jeu vidéo culte.

Avec des cinéastes solides à la barre, Warcraft - Le commencement et Assassin's Creed avaient fait renaître un certain espoir pour les fans de jeux vidéo. Avec une critique très tiède et une carrière moyenne en salles, loin d'être à la hauteur d'une franchise en devenir, il a vite été enterré. Et ce n'est pas le succès de la saga Resident Evil avec Milla Jovovich, désormais en phase de reboot avec James Wan, qui pourra y remédier.

Le nouveau Tomb Raider arrive donc en terrain miné. L'étiquette de sympathique navet collée aux deux films avec Angelina Jolie n'apporte rien de bien positif sur cette nouvelle version, et la présence de l'oscarisée Alicia Vikander (parfaite incarnation de la Croft contemporaine : athlétique, fluette, sportive) n'est pas une assurance véritable, Jolie ayant elle aussi été couronnée juste avant d'incarner la célèbre aventurière.

Un atout néanmoins : la popularité du comeback de Lara Croft en 2013, qui est définitivement entrée dans l'ère Uncharted et compagnie avec un reboot sauvage, brut et plus réaliste. Sans surprise, la première bande-annonce du film Tomb Raider, publiée en qualité moyenne par l'acteur Daniel Wu sur Instagram, mise totalement sur ce succès.

L'arc, la tenue, le naufrage en pleine tempête, l'évasion après avoir été capturée, la cascade sur l'épave de l'avion, la mention de Trinity, le méchant Vogel (Walton Goggins), le piolet multi-usages : Tomb Raider, réalisé par Roar Uthaug (The Wave), ressemble à une copie assez conforme du jeu sorti en 2013, où une jeune Lara Croft se retrouve sur une mystérieuse île au large du Japon. Confrontée pour la première fois à la nature, à l'adversité et à elle-même, elle apprendra à devenir ce qu'elle est au fond d'elle : la grande héroïne adulée depuis les années 90.

Au moins une différence majeure avec le jeu toutefois : Lara Croft partira ici à la recherche de son père (incarné par Dominic West), disparu sur l'île en question. De quoi ajouter un élément dramaturgique classique, dans la lignée du premier film avec Angelina Jolie, là où l'héroïne était uniquement menée par sa curiosité et sa passion dans le reboot sur consoles.

Lara Croft version Angelina Jolie

Si le fan pourra y grapiller quelques éléments alléchants, avec un aperçu de tombes et autres artefacts, difficile de se faire une idée précise face à cette première bande-annonce brutalement montée, qui semble sans surprise plus préoccupée par l'action que par une quelconque ambiance - chose pourtant vitale dans n'importe quel Tomb Raider. Sans parler des effets spéciaux entraperçus qui, a priori, sont loin d'être finalisés.

Date de sortie française : 14 mars.

Retrouvez notre dossier sur nos espoirs face à cette nouvelle adaptation, qui a de beaux éléments en main pour offrir un bon film d'aventure.