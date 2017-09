Blade Runner 2049 : une énorme révélation sur le scénario vient-elle de fuiter ?

Une des grandes questions posées par Blade Runner 2049, c’est celle de son scénario, qui demeure un mystère à quelques jours de la sortie du film.

Et peut-être le New York Daily news vient-il de faire une énorme révélation, en lien avec le sujet du métrage, et la possible présence d’un personnage dont l’implication dans le projet pourrait être une énorme révélation. Evidemment, si vous redoutez les SPOILERS, fuyez cette page séance tenante.

ON LE REPETE, ATTENTION SPOILERS.

Le New York Daily News a donc annoncé que la comédienne Sean Young aurait tourné dans le plus grand secret quelques scènes destinées à Blade Runner 2049. Young interprétait dans le film de 1982 une androïde qui ignorait sa véritable nature, prénommée Rachel, qui finissait par s’enfuir avec Deckhard (Harrison Ford).

La mystérieuse Rachel

Si cette affirmation devait se confirmer elle pourrait avoir d’énormes implications. En effet, même si Rachel y était désignée comme un modèle expérimental, Blade Runner nous expliquait que les Nexus avaient une espérance de vie de 4 ans. Donc, à moins qu’il ne s’agisse de flash-backs, Rachel serait d’une nature différente, ou aurait trouvé un moyen d’éviter sa disparition programmée.

En réalité, le sujet sera probablement abordé par le film, Ridley Scott ayant maintes fois expliqué qu’il avait dissimulé dans le premier film plusieurs indices indiquant que le héros joué par Harrison Ford était lui-même un répliquant…

Décidément, le 4 octobre, Blade Runner 2049 pourrait bien nous surprendre.

"Quel dommage qu'elle doive mourir !" lançait Edward James Olmos d'un ton sardonique