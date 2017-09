Cable pète un... euh... câble dans une nouvelle image de Deadpool 2

Attendu comme le messie par une foule de fans déchainés, Deadpool 2 n'a pas intérêt à se foirer. Mais on ne va rien lui dire parce que, Cable, il nous fait un peu flipper quand même...

Forcément, quand on a tout défoncé au box-office lors de sa première aventure, on a mis la barre tellement haut qu'on veut, au minimum, refaire le même score. Et on ne peut pas dire que Deadpool 2 ne prépare pas le terrain depuis son annonce. En tournage depuis le début de l'été, le film de David Leitch est en effet ultra présent sur les réseaux sociaux pour créer sa hype et il faut bien reconnaitre que ça a l'air de fonctionner, tant chaque nouvelle image fait figure de mini-événement.

Zazie Beetz en Domino, sur Ryan Reynolds

Evidemment, dans cette communication agressive, ce qui retient le plus l'attention, c'est Cable, interprété par un Josh Brolin qu'on pressent totalement habité par son personnage. Si l'on en sait pas encore exactement dans quelles circonstances le mercenaire arrivera à notre époque dans le film, il fait déjà figure de grand antagoniste de cette nouvelle aventure du super-héros le plus psychotique de tous les temps et, comme son petit camarade, il devrait en tenir une sacrée couche.

Preuve en est cette nouvelle photo du film, publiée par Josh Brolin lui-même sur Instagram il y a très peu de temps, qui nous montre Cable aux prises avec lui-même face à un miroir brisé. Et apparemment, ça se passe moyen si l'on en juge par le sang qu'il met partout. Alors oui, ce cliché n'a rien à voir avec le métrage en lui-même mais il nous donne une bonne idée de l'ambiance et du ton du personnage, bien taré comme il faut. Et on n'en attendait pas moins de Deadpool 2 qui, on le rappelle, doit faire encore plus fort que le premier.

Donc on espère que le 30 mai 2018, on aura droit à un festival de blagues salaces, de viande sur les murs et de nichons en tous genre, tout autant qu'une bonne dose d'action. Et si, cette fois, ça se passait ailleurs que sur un tronçon d'autoroute, ce serait génial. Allez, on y croit !