Spinal Tap rencontre Arac Attack dans la bande-annonce délirante de Dead Ant

Le cinéma d'horreur et les insectes, on connait, c'est généralement dégueu et on adore. Mais le cinéma d'horreur, des insectes géants ET du Heavy Metal ? On ne voit clairement pas ça tous les jours.

Non parce que bon, nous on veut bien causer de cinéma d'horreur super sérieux à longueur de journée, Ça par-ci, Conjuring par-là, mais un moment on en oublierait presque que, dans sa définition, le genre est la porte ouverte à tous les délires, la seule limite étant l'imagination. Et si on a déjà vu pas mal de trucs chelous dans notre vie (dont on une bonne partie qu'on regrette clairement), nous sommes toujours prêts à nous taper un bon gros délire.

Alors quand on voit passer une bande-annonce avec des hardos drogués et des fourmis géantes, forcément, on veut partager ça avec vous. Voici donc Dead Ant, réalisé par Ron Carlson, et qui met en scène Tom Arnold, Sean Astin et Jake Busey. Où l'histoire d'un groupe de heavy metal sur le retour qui tente de faire un come-back en se rendant à Coachella. En chemin, ils ont la grande idée de s'arrêter pour se faire un trip au peyotl (un hallucinogène très puissant, pensez Blueberry) et tout se barre évidemment en sucette puisqu'ils sont bientôt attaqués par une colonie de fourmis géantes particulièrement voraces.

Alors oui, ça a l'air tout con dit comme ça, mais la bande-annonce qui vient de sortir mais clairement l'ambiance et donne l'envie d'en voir plus. On ne va pas s'attendre à un discours des plus philosophiques sur les dérives du rock, de la drogue et la préservation de la nature, mais on espère néanmoins une bonne tranche de rigolade avec de la bombasse, du gros son et des insectes dégueux. En plus, ça nous change des requins et ça nous donne envie de revoir Arac Attack.

C'était bien Arac Attack...