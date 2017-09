Harrison Ford revient sur son embrouille avec George Lucas sur le plateau de Star Wars : Un Nouvel Espoir

Harrison Ford VS World : Round 2

Ce n’est un secret pour personne, Harrison Ford n'a pas sa langue dans sa poche. La star la plus lucrative de l’histoire du cinéma hollywoodien avait la réputation d’être parfois en mode gros ours mal léché sur les tournages. Sauf qu’il tape souvent dans le vrai. On revenait hier sur l’accident sur le tournage de Blade Runner 2049 entre Ryan Gosling et l’acteur, et bien il semblerait que le monsieur ait aussi fait des siennes concernant la franchise qui a contribué à sa renommée mondiale. Une bisbille avec le seigneur des étoiles George Lucas qui remonte à plus de quarante ans, notamment concernant la qualité des dialogues que Indy trouvait franchement déplorable.

Han et George

Il s’est exprimé sur le sujet à l’occasion des 40 ans du Star Wars Épisode IV : Un nouvel espoir :

« Il a vendu son entreprise pour quatre milliards. Il se foutait de ce que je pensais à propos de ça. George avait l’habitude de s’asseoir derrière son moniteur, sans bouger. J'étais obligé de lui dire que ça ne me plaisait pas. Il fallait qu'il le sache. J’ai dû lui gueuler :’George ! Tu peux écrire cette merde, mais tu ne sais pas comment la dire !" Mais c’était une blague en même temps, histoire de détendre l’atmosphère. »

Bref, le monsieur gueule tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Même Mark Hamill condamnait (toujours avec humour) les dialogues plutôt légers de son personnage. Amusant de constater que George Lucas n'a pas vraiment retenu la leçon puisque comparé à la trilogie préquelle, Le Nouvel Espoir c'est carrément du Balzac.