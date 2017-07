WInd of River : une nouvelle bande-annonce glaciale pour le scénariste de Sicario et Comancheria avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen

Winter is coming mais pas celui que l’on soupçonne. En cette période caniculaire, une virée au ski, ça vous dit ?

Taylor Sheridan est l’un des noms les plus en vue d’Hollywood. Spécialiste des grands déserts vides de toutes civilisations, il s’est notamment illustré en signant le script des très réussis Sicario de Denis Villeneuve et Comancheria de David Mckenzie. Pour sa première réalisation, l’américain délaisse les grandes plaines ensablées pour s’attaquer au grand froid américain.

Elizabeth Olsen et Jeremy Renner

Toujours au scenario, Sheridan nous contera l’histoire de Cory Lambert, traumatisé par la mort de sa fille et travaillant pour la ligue de protection de la faune et la flore, découvrant un jour le corps d’une adolescente dans une région désertée de la réserve indienne de Wind River. Le FBI envoie alors une jeune agent inexpérimentée, Jane Banner. L’improbable duo devra donc faire équipe et se lancer sur la piste du mystérieux meurtrier. Des aventures qui les mèneront au cœur de la communauté amérindienne…

Pour incarner ce couple contre nature, on retrouvera les deux Avengers Jeremy Renner et Elizabeth Olsen qui s’offrent ici une balade hivernale avant de reprendre leurs aventures Marvelienne.

Salué à Sundance, le long-métrage a été récompensé du prix de la mise en scène dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2017 et déjà adoubé par la critique.

Sortie prévue en France le 30 août prochain.