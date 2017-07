Rambo : Sylvester Stallone s'exprime enfin sur le remake à venir

Vous l’aviez peut-être oublié, mais un remake de Rambo est en cours de production. Et on sait désormais qu’on n’y verra pas Sylvester Stallone

S’il travaille actuellement à la suite de Creed, le légendaire acteur, devenu mondialement célèbre suite au succès du phénoménal Rocky avant d’être consacré par le premier Rambo, semble bien parti pour se tenir à distance raisonnable du remake des aventures du plus torturé (et meurtrier) des bidasses américains.

C'est plus sa guerre

En effet, l’acteur a tenu à faire savoir par le biais de son porte-parole qu’il « n’était et ne serait pas impliqué dans le Rambo interprété par Tiger Sharoff, en aucune manière et dans quelques circonstances que ce soit ». Sans doute désireux de ne pas insulter l’avenir, ni d’ouvrir une guerre de communication avec ce projet de relecture qui fait saigner notre petit cœur, le comédien a aussitôt précisé laconiquement sa pensée.

« Je leur souhaite le meilleur de leur côté ».

Non seulement on peut comprendre que Sylvester Stallone ne soit pas impatient de voir une nouvelle lecture du mythe qu’il a forgé débouler sur les écrans, surtout après avoir passé des années à tenter de monter Rambo 5, mais on se dit que le remake l’agace peut-être déjà un peu.

Non parce que là, le sympathique Tiger Shroff, pour se mesurer, à Sly, il va falloir qu’il mange un peu de viande.

Mesdames et messieurs : le nouveau Rambo !