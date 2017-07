Harrison Ford s'énerve dans le nouveau trailer de Blade Runner 2049

Donner une suite à Blade Runner semblait une tâche impossible, mais la dernière bande-annonce du film de Denis Villeneuve laisse espérer qu’il a peut-être réussi cet incroyable défi.

Si on espère que ce Blade Runner 2049 sera à la hauteur de nos folles attentes, on peut déjà annoncer sans trop se mouiller que le film sera une sacrée claque visuelle. En effet, le chef opérateur Roger Deakins semble plus que jamais décidé à remporter cet Oscar qui lui fait tant défaut.

Des teintes anthracites de gigantesques décharges à ciel ouvert, en passant par les halots orangés de zones saturées de pollution, en passant par la froideur bleuté d’un Los Angeles plus déshumanisé que jamais, l’artiste s’est amusé à nimber les personnages du film dans un univers aux éclairages remarquablement sophistiqués, qu’il nous tarde de découvrir en détail.

Pour ce qui est de l’intrigue, le trailer se garde bien d’en dire trop sur la suite du chef d’œuvre de Ridley Scott, même si tout laisse à penser dans cette bande-annonce que Blade Runner 2049 cherche à rejouer une intrigue très similaire à son aîné, à base de traque de Répliquants, de questionnement sur leur durée de vie et d’interrogation sur la séparation androïde/humain.

Verdict dans les salles obscures en novembre 2017.

Un monde extérieur pas beaucoup plus acceuillant que dans le précédent film