Nicky Larson : le réalisateur de Babysitting s'apprête à violer l'enfance de millions d'innocents

Après deux épisodes de Babysitting et Alibi.com, l’humanité s’est fait une raison : il existe un fléau plus insidieux, douloureux et salissant que la peste bubonique doublée d’une bonne gastro des familles. Cette catastrophe porte le nom de Philippe Lacheau, et elle s’apprête à frapper à nouveau l’humanité, avec une cruauté inédite.

Après Boule et Bill, Iznogoud et le débarquement prochain des adaptations des Aventures de Spirou et Fantasio et du Petit Spirou, nous pensions tous que notre enfance avait subi suffisamment de viols au gravier pour avoir les genoux bien durs. Manque de pot, le Philippe nous a pris par surprise et vient de nous faire sauter les rotules d’un coup sec.

Philippe Lacheau a un message pour votre enfance

En effet, le cinéaste vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il travaillait avec sa troupe habituelle à une adaptation de Nicky Larson, dessin animé culte, découvert sous nos latitudes grâce au Club Dorothée.

« Les amis, je suis très fier de vous annoncer mon prochain film !(avec les copains bien sûr) Joie immense d'adapter et réaliser au cinéma le dessin animé de mon enfance Nicky Larson ! C'est un rêve de gosse qui se réalise. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir toute la génération Club Dorothée qui ont connu Nicky Larson et faire découvrir aux autres générations ce détective hors du commun, à la fois drôle et brillant. Nous sommes en pleine écriture, tournage l'année prochaine. »

La nouvelle est suffisamment difficile à avaler, pour qui a grandi devant les aventures du détective priapique et perdu deux dixièmes à chaque œil face aux travaux de Philippe Lacheau, mais ce dernier nous réserve encore deux surprises de taille.

Non seulement cette adaptation ne se déroulera pas au Japon (quitte à piétiner une œuvre autant le faire avec des rangers), mais c’est Lacheau, bien connu pour ses donc d’interprète, qui incarnera l’enquêteur.

Si nous comprenons évidemment les sursauts de désespoir, les actes désespérés que cette annonce ne manquera pas de générer, nous encourageons nos lecteurs les plus impulsifs à jeter un œil au guide des pires méthodes de suicide avant d’envisager toute réaction excessive.