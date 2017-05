Après Pirates des Caraibes 5, Johnny Depp deviendra le Roi de la Jungle

Alors c'est sûr, on ne comprend que très rarement les choix de carrière de Johnny Depp, mais on aimerait vous y voir vous, si vous aviez claqué toute votre thune dans les fêtes et les divorces. Sûrs que vous feriez moins les malins.

Si Johnny Depp est particulièrement crispant ces dernières années, on n'arrive toujours pas vraiment à lui en vouloir, parce qu'il reste quand même l'un des comédiens les plus importants dans nos petits coeurs poilus d'anciens gothiques fans de Tim Burton. N'empêche, ce serait pas mal aussi de le voir dans d'autres rôles que ses grimaces hystériques sous des tonnes de maquillage.

Mais on sent bien que cette situation ne doit pas l'enchanter plus que nous au fond, puisque depuis quelques temps, il semblerait que Johnny Depp ait décidé de recommencer à jouer plutôt qu'à nous servir la soupe. Comme par exemple avec King of the Jungle une comédie qu'on nous annonce très noire et qui sera réalisée par Glenn FIcarra et John Requa.

Le film se basera sur un article du magazine Wired qui racontait le destin hors du commun de John McAfee, créateur du célèbre antivirus du même nom, qui en a eu marre un jour de la civilisation et a décidé de claquer toute sa fortune et de s'exiler dans la jungle de Belize pour y laisser libre cours à ses plus bas instincts. Lorsqu'un journaliste s'y rend, il y découvre un McAfee en mode Colonel Kurtz qui s'adonne aux joies du sexe, de la droue et des armes à feu, en plein délire égomaniaque mais surtout en proie à une gigantesque paranoïa qui pourrait déboucher sur une folie meurtrière.

Un projet ultra intéressant donc, même si on n'est pas encore sûr que Depp incarne McAfee ou le journaliste (on préfèrerait McAfee, perso) et qui, si on avait vraiment l'esprit mal placé, nous ferait dire qu'on y voit là une version un peu exagéré de ce qu'a dû connaitre l'acteur ces dernières années; Mais ce n'est franchement pas notre genre. Non, non, non, on laisse ça aux autres.