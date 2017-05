Dwayne Johnson nous offre de nouvelles photos musclées de son Rampage

Comme vous le savez, on adore The Rock. Enfin, Dwayne Johnson. Bref, The Rock quoi. Et comme en plus, il arrête pas de bosser en ce moment, on est bien contents de pouvoir vous en parler régulièrement.

Et comme vous le savez certainement, après Alerte à Malibu et le remake / reboot de Jumanji (qui inquiète quand même de plus en plus, faut bien se l'avouer) et avant San Andreas 2, The Rock s'occupe donc de l'adaptation d'un vieux jeu vidéo que personne de moins de 35 ans ne connait, Rampage. Une sombre histoire de ville américaine et de monstres géants qui ne pensent qu'à tout détruire. Et The Rock au milieu, évidemment.

Alors que le film est en tournage depuis quelques semaines sous l'oeil avisé (?) de Brad Peyton, comme à son habitude, Dwayne Johnson ne se prive pas pour nous montrer ce qui se passe en postant sur les réseaux sociaux la moindre image pour faire bouger les foules impatientes. Et, histoire de ne pas trop déroger à la bonne vieille formule, le voici qui vient de publier deux images du film dont l'une particulièrement musclée qui prouve bien que, même si dans le film il est super pote avec un singe, cela ne l'empêche pas de se payer quelques bad-guys s'il le faut.

L'autre nous le présente en mauvaise posture, menottes aux poignets mais surtout accompagné de Naomie Harris, dont le rôle reste encore à déterminer dans l'histoire. On rappelle que The Rock interprètera le primatologue Davis Okoye dont le singe argenté appelé George qui se retrouve altéré génétiquement au point de devenir gigantesque et de tout casser sur son passage. Sortie du truc le 20 avril 2018.