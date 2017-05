Le scénariste du reboot d'Hellboy promet que le film sera très sombre et cruel

Bon, les amis, il faut se rendre à l'évidence, on s'est bien faits enfler avec cette histoire de retour d'Hellboy. Mais à un moment, il faut savoir retrouver le chemin de sa vie, sécher ses larmes et continuer sa route. Y a que comme ça que ça passera.

N'empêche, on l'aura toujours un peu mauvaise quand on y repensera. Parce que ça ne se fait pas des trucs pareils, c'est comme ça et puis c'est tout, c'est une question d'éducation. Donc Hellboy reviendra très bientôt pour son reboot, sous l'oeil avisé de Neil Marshall et avec David Harbour dans le rôle-titre. Co-écrit par Mike Mignola lui-même, le film ne sera donc pas destiné aux enfants puisqu'il sera classé R et devrait ainsi suivre la voie tracée par Deadpool et Wolverine.

Mais, comme il vaut mieux en être sûr et qu'il faut surtout rassurer la foule de fans déchainés qui se sentent complètement insultés (on y revient), l'un des scénaristes, Christopher Golden, a donc dévoilé au micro de Silver Screen Beat, quelle vision il poursuivait pour cette nouvelle version :

"C'est une version beaucoup plus sombre et cruelle d'Hellboy. Dès le départ, Neil m'a dit qu'il voulait une ligne très fine entre le film d'horreur et le film comic-book, ce qui tombait bien puisque c'était ce que je voulais faire avec le script. Et c'est précisément ce que Mignola fait dans ses comics.

Le scénario est terminé mais nous allons continuer à le travailler, pour toujours essayer de le rendre encore meilleur."

On devine bien derrière ces paroles l'énorme pression sur les épaules de l'équipe et la nécessité de montrer patte blanche le plus rapidement possible pour ne pas se mettre toute la communauté à dos. Allez, on veut bien leur accorder le bénéfice du doute. Si ça se trouve, ça va être sympa.