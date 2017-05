Le coup est parti tout seul : elle découpe son père en morceaux à cause du Retour de la Momie

Tout le monde le sait, Le Retour de la Momie de Stephen Sommers est un film débile mais sympa. Sauf qu’il peut s’avérer mortel.

En temps normal, on aurait tendance à vous conseiller le visionnage régulier de mauvais films, assorti d’alcools divers et de nourriture riche en protéine et huile végétale, en compagnie d’amis. Mais méfiez-vous quand même, parce que des fois, ça tourne mal.

La preuve avec Christina Nicassio, qui vient de poignarder son paternel à mort. Bien sûr, il y a plein de raisons de découper papounet avec un couteau à beurre – abus d’alcool, beurrage de tartine qui dérape, héritage qui tarde à venir, pari perdu – mais on ignorait que Le Retour de la Momie comptait parmi elles.

"Attention chérie ça va trancher."

En effet, la police de Plum, faubourg de Pittsburgh, a été un peu surprise d’entendre la femme de 27 ans arrêtée pour le dézingage de son père que c’était le film qui l’avait poussé à agir.

« J’ai été manipulée par Hollywood. Dans un film, quelqu’un qui ne peut pas aimer quelqu’un d’autre doit tuer son père ».

C’est ce qu’aurait déclaré Christina aux autorités compétentes. Comme quoi. Faisez gaffe aux mauvais films.

"C'est la faute à Hollywood Beybey."