Son tournage à peine commencé, Aquaman nous montre déjà son visuel officiel

Puisqu'on vous dit que tout va bien du côté d'Aquaman... Le tournage a commencé, le département marketing est au taquet, on ne voit pas comment cela pourrait virer chocolat maintenant.

Après des mois et des mois de préparation, de rumeurs et d'incertitudes, le tournage d'Aquaman a enfin débuté et c'est un soulagement pour tout le monde. Non pas que le film lui-même ait été dans la tourmente à un moment ou un autre, loin de là même, mais quand on voit ce qui se passe autour de lui, on est forcément un peu inquiets.

Mais non, il n'y a aucune raison, James Wan mène sa barque avec la maîtrise qu'on lui connait et, entre ses mains, le film semble en lieu sûr. Après nous avoir offert une première photo du plateau de tournage il y a quelques jours, voici qu'Aquaman se permet maintenant de nous dévoiler la première affiche du film. Enfin, l'affiche, disons plutôt le logo en fait.

On rappelle que Jason Momoa y vivra sa première aventure solo, qu'il sera entouré d'Amber Heard, de Patrick Wilson, de Dolph Lundgren et de Willem Dafoe, excusez du peu. A parier qu'on sera logiquement dans le cadre d'une bonne grosse origin Story comme on les connait puisqu'on nous fera encore le coup du héros en marge qui découvre ses pouvoirs et les utilise pour s'intégrer.

C'est pas qu'on en ait marre d'avoir toujours la même histoire, mais pas loin. Heureusement, on sait qu'avec James Wan à la barre, on va s'en prendre plein les yeux. Et ça, c'est cool. Sortie prévue le 1er décembre 2018. D'ici là, il y aura Justice League, 15 novembre.