Resident Evil Vendetta pète totalement un câble avec un extrait en mode John Wick sous speed

Vous pensiez qu’avec la fin de la saga Resident Evil et le changement de paradigme de Resident Evil 7, la saga allait abandonner le portnawak complètement fumé ? Bien sûr que non !

Rebootée en mode horreur sudiste largement inspirée de Massacre à la Tronçonneuse et True Detective, à priori achevée au cinéma (en attendant un reboot mongoloïde qui ne saurait tarder), la franchise Resident Evil tient là l’occasion de se réinventer et de trouver un nouveau ton, potentiellement plus proche de l’horreur poisseuse et stressante de ses origines.

Sauf que non, comme en témoigne cet extrait de Resident Evil : Vendetta, troisième film en images de synthèse prolongeant les mésaventures des héros nés sous la bannière Capcom, Leon S. Kennedy et Chris Redfield pète totalement un câble en mode John Wick.

Au-delà de la surprise de voir la marque continuer à décliner des produits manifestement périmés par Resident Evil 7, il s’agit d’une nouvelle faute de goût hilarante. Certes, l’ensemble est techniquement très correct, parfaitement découpé et plutôt spectaculaire, mais cette orientation en mode ninja du gun total yolo n’a à peu près aucun sens.

Au moins, il n’est pas interdit d’en rire.