Fast & Furious 8 explose encore un nouveau record

Il y a des choses qu'on appelle "phénomènes" et puis il y a la saga Fast & Furious. On serait presque tentés d'inventer un terme unique pour elle tant elle nous surprend de film en film.

Si l'on peut s'inquiéter sur le plan intellectuel quand on voit le gigantesque carton planétaire de Fast & Furious 8 dans les salles de cinéma, on est par contre rassurés sur la santé du cinéma de divertissement bien bourrin que nous propose régulièrement Hollywood. Avec plus de 900 millions de dollars de bénéfices dans le monde entier en même pas trois semaines d'exploitation, la dernière aventure de la Famille confirme qu'elle n'est pas dûe au hasard mais à une recette bien rodée qui, coup de bol, est en phase avec les attentes du public. Ou l'inverse, on ne sait pas vraiment.

Le fait est que tout le monde veut voir du Fast & Furious, qu'Universal se renfloue grâce à cette seule franchise et qu'on va encore en bouffer pendant des années à cause de ça, c'est malin. Mais Fast & Furious 8 fait aussi un excellent score dans un autre circuit, moins légal celui-là, chez les pirates. En effet, le site Variety nous apprend que selon une enquête menée par la société d'analyse sur le piratage Tecxipio, le film aurait été piraté plus de 2 millions de fois dans le monde entier en seulement sept jours.

Un chiffre diablement impressionnant mais qui n'arrive cependant pas à le cheville du score hallucinant de Fast & Furious 7 qui s'était vu pirater plus de 4.75 millions de fois sur la même période, une chiffre record probablement dû à l'émotion suscité par la disparition de Paul Walker au moment du tournage. En ce qui concerne Fast 8, il semblerait que l'origine du piratage provienne d'Inde, que le film aurait été piraté à l'ancienne, c'est à dire avec la bonne vieille méthode de la caméra dans la salle de cinéma, ce qui laisse planer un gros doute sur la qualité de l'image et du son et que le profil du consommateur illégal laisse penser que ceux qui piratent le film en masse sont avant tout des hommes.

On ne veut pas faire nos vieux cons et tout, mais on est quand même obligés de vous rappeler que le piratage illégal c'est mal, qu'il ne faut pas le faire, parce que c'est donner de l'argent à Daech, que ça tue les bébés phoques sur la banquise et que ça rend impuissant. Parce que bon, si vous ne volez pas de voiture, si vous ne volez pas de sac à main, pourquoi vous volez un film ? Hein ?