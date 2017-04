Mort de Jonathan Demme : Jodie Foster, Anthony Hopkins et le tout Hollywood lui rendent hommage

Le réalisateur du Silence des Agneaux est décédé ce mercredi à 73 ans des suites d’un cancer de l’œsophage.

La planète cinéma est en deuil ce jeudi matin après l’annonce du décès de Jonathan Demme. Le réalisateur oscarisé du Silence des Agneaux – un des trois films à avoir obtenu les cinq récompenses majeurs de la cérémonie – ou encore de Philadelphia a succombé à son cancer de l’œsophage à New York. Il avait 73 ans.

Les réactions des comédiens qu’il a dirigés pendant sa carrière et de grands noms du 7e art ne se sont pas fait attendre. L’actrice Jodie Foster, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice en 1992 grâce au Silence des Agneaux, lui a rendu un magnifique hommage :

« J’ai le cœur brisé de perdre un ami, un mentor, un monsieur si singulier et dynamique que seul un ouragan pouvait le maitriser. Jonathan était aussi original que ses comédies et aussi profond que ses drames. Il était de l’énergie pure… Autant passionné par la musique que par l’art, il était et sera toujours un champion de l’âme. JD, bien aimé, un peu sauvage, frère d’amour, réalisateur des agneaux. J’aime ce type. Je l’aime tellement. »

L’acolyte légendaire de l’actrice américaine dans Le Silence des Agneaux, Anthony Hopkins, lui aussi oscarisé pour son rôle terrifiant d’Hannibal Lecter, a également réagi à la mort du metteur en scène :

« Je suis vraiment choqué et triste d’apprendre cette nouvelle. Il était l’un des meilleurs, c’était quelqu’un de bien avec un bel état d’esprit. Chaque jour passé à ses côtés était excellent. »

Réaction du même acabit pour Tom Hanks, récompensé de l’Oscar du meilleur acteur grâce à Philadelphia - quand on vous dit que Jonathan Demme était un excellent directeur d’acteur :

« Jonathan nous a appris à vivre et ce que nous faisons. Il était le plus grand des hommes. »

Parmi les autres hommages rendus à Jonathan Demme, le chanteur Bruce Springsteen le cite comme "une de ses inspirations, un beau réalisateur et un grand esprit", Meryl Streep (Ricki and the Flash) déplore elle "la perte d’un homme au grand cœur" quand la disparition du réalisateur parait "impossible" pour Martin Scorsese.

De Justin Timberlake à Barry Jenkins (Moonlight), en passant par Beau Willimon, Elijah Wood ou encore Thierry Frémaux, les réactions se comptent par milliers. RIP Jonathan Demme.

Met tons through the Moonlight run but my man Demme was the kindest, most generous. A MASSIVE soul. He lived in love. And rests in peace. — Barry Jenkins (@BandryBarry) 26 avril 2017

Sad to hear that Jonathan Demme has passed. — Elijah Wood (@elijahwood) 26 avril 2017

Un homme formidable. Tristesse.



Jonathan Demme, Dies At 73 — Exclusive https://t.co/m7Vv5Z3bKU via @indiewire — THIERRY FREMAUX (@THIERRYFREMAUX) 26 avril 2017

RIP Jonathan Demme. Inspiring filmmaker, musical explorer, ornithologist (!), and truly wonderful and generous person. — Jim Jarmusch (@JimJarmusch) 26 avril 2017