Un Power Ranger sera-t-il Nightwing dans le film solo qui lui sera dédié ?

On en sait plus trop ce qu'il faut attendre du DCU puisqu'il y a eu pas mal de déclarations contradictoires le concernant ces dernières semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que Nightwing aura bientôt droit à son film rien qu'à lui.

Ben oui, voyez-vous, difficile de savoir vraiment ce qu'il va se passer au sein du DCU ces prochaines années tant l'univers étendu de Warner et DC semble se chercher et risque même de se flétrir de lui-même. N'y voyez pas là un quelconque fatalisme mais simplement un résumé des récentes déclarations de Geoff Johns, le boss de cet univers, qui annonçait quand même la mise en chantier de plein de films de super-héros qui n'auraient pas forcément leur place dans le DCU.

On pense bien sûr à Gotham City Sirens (dont on est toujours sans nouvelles), mais aussi aux deux autres films sur le Joker, et enfin celui consacré à Nightwing. Enfin, Nightwing ne sera pas présent qu'au cinéma prochainement puisqu'il sera aussi l'un des héros de la série live Titans, adaptant les Teen Titans. Un gros bordel donc, qui ne doit cependant pas nous faire perdre de vue l'essentiel : Warner et DC ne perdent pas de temps et sont peut-être enfin de trouver leur recette en arrêtant de copier Marvel.

Dacre Montgomery

Et, concernant le film Nightwing, nous n'en savons pas encore grand chose, si ce n'est qu'il sera réalisé par Chris McKay (LEGO Batman) et qu'il est actuellement en pleine recherche du comédien idéal pour incarner Dick Grayson. Si l'on en croit le site Comic-Book Movies, un gros indice quant à son identité vient peut-être de fuiter ce week-end, puisque le comédien Dacre Montgomery a posté sur son compte Twitter une photo du personnage assortie de son logo, sans aucun commentaire supplémentaire.... avant de la retirer 20 minutes plus tard, sans plus d'explication.

Bien entendu, difficile d'interpréter la réelle intention derrière cette publication et son retrait, mais comme le comédien, que l'on a vu dans Power Rangers plus tôt dans l'année, devrait voir sa côte monter depuis la saison 2 de Stranger Things qui cartonne, il n'est pas impossible qu'il ait été approché par les studios et qu'il soit en train de négocier le rôle. Cela dit, comme le film n'a pour le moment aucun agenda établi, que l'on ne sait même pas lorsqu'il entrera vraiment en production, nous avons encore tout le temps de tirer des plans sur la comète.

N'empêche, c'est louche...