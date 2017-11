First Man : les premières photos de Ryan Gosling dans la peau de l'astronaute Neil Armstrong

Après avoir dansé pour Damien Chazelle, Ryan Gosling partira sur la Lune dans la peau de Neil Armstrong.

La collaboration entre Ryan Gosling et Damien Chazelle avec La La Land a été un énorme succès. Au milieu des centaines de récompenses glanées tout au long de l’année, le film est reparti avec six Oscars (dont meilleur réalisateur pour Damien Chazelle) et sept Golden Globes (dont meilleur acteur dans une comédie ou musical pour Ryan Gosling). Bien au-delà du prestige des cérémonies, le film a surtout engrangé 445 millions de dollars au box-office mondial soit près de 15 fois son budget.

Ce n’était donc pas si étonnant d’apprendre en début d’année que les deux hommes allaient retravailler ensemble sur un nouveau film : First Man, consacré à la vie du célèbre astronaute américain Neil Armstrong.

Damien Chazelle et Ryan Gosling sur le tournage de La La Land

De son enfance à ses premiers pas légendaire sur la Lune le 21 juillet 1969 jusqu’à son décès en août 2012, le film retracera entièrement la vie de cette icône de l’espace qui sera donc incarnée par Ryan Gosling. Sorti de la promo de Blade Runner 2049, l’acteur a maintenant commencé le tournage du biopic avec Damien Chazelle.

Des premières photos de l’acteur, avec des cheveux beaucoup plus courts, plutôt joufflu et avec un lasso, sur le plateau ont donc fuité sur la toile.

Ryan Gosling รับบท Neil Armstrong มนุษย์คนแรกที่ได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์ใน "First Man" หนังใหม่ Damien Chazelle ผู้กำกับ La La Land #movietwit pic.twitter.com/My8wqSbEp2 — Mint Movie ️‍ (@MintMovie) 3 novembre 2017

New Pics from First Man Set (Nov, 2nd) Ryan Gosling and Damien Chazelle thanx to @gonewiththegosling Fb Page pic.twitter.com/6WMeLhjpje — Ryan Gosling Page (@PageGosling) 3 novembre 2017

Même s'il se sert du lasso pour attraper un cheval à bascule, certains y verront peut-être un petit hommage poétique à La Vie est belle de Frank Capra où George Bailey (James Stewart) songe à attraper la Lune avec un lasso pour sa dulcinée Mary (Donna Reed).

Dans First Man, Ryan Gosling sera accompagné par un casting cinq étoiles : Jon Bernthal, Claire Foy, Kyle Chandler, Shea Whigham, Pablo Schreiber ainsi que Corey Stoll et Lukas Haas (Witness) pour jouer les deux autres membres de la mission Apollo 11 : Buzz Aldrin et Michael Collins. Le film sortira le 17 octobre 2018 en France.

Ryan Gosling dans La La Land