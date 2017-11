Le Roi Lion : l'adaptation live de Jon Favreau présente son casting complet et dévoile son synopsis officiel !

C'est un joli casting que nous offre Disney pour les nouvelles aventures sur grand écran du Roi Lion.

Après le carton de La Belle et la Bête et du Livre de la Jungle, rapportant respectivement 1,2 milliard et 960 millions, il était évident que l’écurie de Mickey ne comptait pas s’arrêter là. En réadaptant ses propres classiques, Disney s’assure de pérenniser son œuvre auprès d'un nouveau public de têtes blondes, pas toujours au fait des précédentes versions animées cultes.

Après, ne soyons pas mauvaise langue, les films étaient loin d’être des navets et comportaient leur lot de prouesses techniques à défaut de réinventer le genre. Alors que Aladin est en préparation (non pas la suite avec Kev’Adams), la nouvelle adaptation du Roi Lion nous présente son casting dans un joli trombinoscope ainsi que son synopsis officiel. Ce sera Jon Favreau qui s’occupera de cette nouvelle version toujours en motion capture sur grand écran après son essai transformé du Livre de la Jungle en 2016.

On aura donc droit à un line-up de haut rang : Donald Glover dans le rôle de Simba, Beyoncé prêtant ses cordes vocales à Nala, James Earl "Darth Vader" Jones apportant sa voix grave et puissante, Chiwetel Ejiofor interprétant Scar, Seth Rogen pour le phacochère Pumba ou encore le présentateur John Oliver pour l'insupportable conseiller Zazu...

Le synopsis ne comporte, à priori, aucune surprise puisque il se contente de reprendre ligne pour ligne celui du film de 1994.

En clair, cet Hamlet félin nous transporte donc en pleine savane Africaine où Simba ne cesse de vénérer son père et attend le jour où il pourra enfin marcher sur ses traces. Sauf que le frère du roi Scar prépare sa vengeance, ce qui vaudra, comme chacun sait, l'exil de Simba...

Sortie du film prévue pour le 17 juillet 2019.