Resident Evil : découvrez à quoi devait ressembler Arklay, la série inspirée des premiers jeux !

Peut-être l’aviez-vous oublié, mais il fut un temps question d’une série adaptant la saga Resident Evil. Et on vient d’en avoir quelques nouvelles.

En effet, il y a trois ans, le réalisateur Shawn Lebert travaillait sur Arklay, projet de série qui devait revenir aux sources de la saga et trancher radicalement avec l’orientation mongolo-trépanée choisie par Paul W.S. Anderson. Le projet n’a finalement jamais vu le jour, mais n’a pas totalement disparu des radars.

La preuve, Lebert vient de dévoiler sous forme d’un court-métrage quel devait être le point de départ de cette autre adaptation. Et les amateurs du tout premier jeu de la franchise initiée par Shinji Mikami devraient être aux anges, car le film reprend à son compte la pesanteur, la gravité et l’atmosphère pesante qui constituèrent l’ADN de Resident Evil.

Si toutes les références directes aux jeux ont évacuées, il n’est pas trop dur de comprendre comment le projet entendait se connecter à l’univers, en démarrant par une enquête que mène un flic au sujet du suicide de son frère.

On ne vous en dit pas plus et on vous laisse apprécier ce court-métrage indépendant, plutôt réussi.