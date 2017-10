S.O.S. Fantômes en série Netflix et en mode Stranger Things, ça vous dit ?

Grandeur et décadence.... C'est la première expression qui nous vienne en tête lorsque l'on pense à la franchise S.O.S. Fantômes, et ça nous rend très, très tristes. Et on a comme dans l'idée que ce n'est pas encore terminé....

Le reboot de Paul Feig a beau s'être bien planté tout autant que fusillé sur la place publique, il en faut apparemment plus à S.O.S. Fantômes pour arrêter les frais. Et comme en plus dans 2 ans, ce seront les 35 ans du film original, il faut s'attendre à pas mal de choses autour de la franchise. On savait déjà qu'Ivan Reitman travaillait d'arrache-pied à concrétiser un univers étendu avec notamment un nouveau film live, un film animé, une série télé, plein de comics et probablement encore 2-3 autres surprises, mais comme on n'avait plus de nouvelles depuis fin juillet, on se disait que quelqu'un avait peut-être pensé à lui filer ses cachets et qu'il avait donc retrouvé ses esprits.

Sauf que voilà, Ivan Reitman n'est pas tout seul à s'occuper de la franchise, il y a aussi Dan Aykroyd. Et l'interprète de Ray Stantz ayant viré mystique il y a quelques années, on craint chacune de ses interventions. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi la promotion, que la saison 2 de Stranger Things se déroule au moment d'Halloween, que nos gamins sont costumés et notamment en casseurs de fantômes. Un clin d'oeil pas si anodin que cela puisque cela a donné lieu à un véritable accord entre Netflix et les détenteurs de la franchise fantôme pour l'utilisation de l'image et de l'équipement des films dans la série. Un partenariat qui va beaucoup plus loin même puisqu'à l'occasion de la diffusion de la nouvelle saison, la marque de chaussures de sport Reebok sort un modèle en édition limitée de baskets à l'effigie de Stranger Things et Ghostbusters. Bref, un partenariat qu'on imagine tout autant lucratif qu'important pour juger de la popularité de nos chasseurs de fantômes.

Et voilà que lors de la soirée de présentation des chaussures, un de nos collègues de Cinema Blend a alpagué Dan Aykroyd pour lui demander si, à tout hasard, S.O.S. Fantômes ne pourrait pas avoir droit à une série de type Netflix. Et la réponse nous fait frémir rien que d'y repenser :

"Oui. Absolument. Tout à fait. Je vois d'ailleurs plus possibilités. Vous savez ? Il faudrait peut-être s'inspirer de ces gamins de Stranger Things et ramener les Ghosbusters au lycée ou quelque chose dans le genre."

Oui alors non. Méga non. Définitif et non discutable. Evidemment, il ne s'agit là que d'une idée à la volée mais comme les vieux de Ghostbusters semblent en mode YOLO depuis quelques années, forcément, on se méfie. Et on se répète notre mantra pour se calmer, malheureusement devenu habituel dès qu'il s'agit de S.O.S. Fantômes : "Ne pas s'énerver... Ne pas s'énerver... Ne pas s'énerver..."

Aaaaah c'était l'bon temps....