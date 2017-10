La Planète des Singes : on connaît enfin le sort de Jason Clarke, grâce à une impressionnante scène coupée

La Planète des singes : Suprématie a laissé une question en suspend, à laquelle vient enfin de répondre une scène coupée, d’assez terrible manière.

La Planète des singes : l'affrontement fut un épisode décisif pour de nombreux spectateurs, celui qui propulsa la trilogie en forme de reboot du classique des années 60 au sommet de la chaîne alimentaire des blockbusters contemporains.

Y étaient mis en scène les tourments post-apocalyptiques des derniers survivants de l’humanité et du clan des singes, alors montant en puissance. Dans les deux tribus, pacifistes et belligérants s’affrontaient, dans une relecture bien pensée des classiques du western, dont Matt Reeves proposait un décalque réorienté du côté des Indiens.

Dans les rangs des humains, la paix était symbolisée par le personnage de Malcolm, interprété par Jason Clarke. Forcé à l’exil par César (Andy Serkis) à l’issue du film, alors que le conflit entre espèces semblait désormais inévitable, son sort demeurait dans le flou et n’était pas abordé dans La Planète des singes : Suprématie.

Ou plutôt, pas dans le montage que nous avons connu, car une scène coupée révèle qu’initialement, le destin tragique du protagoniste devait être révélé par Woody Harrelson, lors d’une scène de confrontation que l’édition américaine du film a dévoilé il y a quelques heures. La scène n’a pas été traitée en post-production, mais elle bénéficie néanmoins de l’intensité du jeu de ses interprètes. On imagine qu’elle a été sucrée au montage pour ne pas alourdir le rythme d’une œuvre déjà très chargée, préservant au passage un certain mystère, ainsi que le concept de trilogie dont chaque chapitre constitue un élément autonome.

Pour les non-anglophones, dans le dialogue ci-dessus, le Colonel dévoilé à César qu’il a fait, lors de son arrivée dans les ruines de San Francisco, la connaissance de Malcolm. Après que ce dernier lui ait conseillé de rencontrer le meneur des primates et l’ait décrit comme un grand leader, le Colonel l’a tout simplement exécuté, le prenant pour un fou, traître à son espèce.

Un destin tragique, parfaitement cohérent avec la tonalité des deux chapitres réalisés par Matt Reeves.

