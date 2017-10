La chanteuse Björk avoue avoir été agressée sexuellement par un "réalisateur danois"

On ne l'a pas vu venir et aujourd'hui, on ne parle plus que de cela. Et si les témoignages abondent contre Harvey Weinstein, nous aurions tort de croire qu'il s'agit du seul homme à avoir abusé de son pouvoir sur des comédiennes.

Oui, il est plus que temps qu'Hollywood regarde ses zones d'ombre et fasse un petit nettoyage interne et, ce qui se passe depuis trois semaines, tendrait à prouver que c'est en bonne voie. Alors que nous sommes encore sous le choc du nombre de révélations concernant le producteur Harvey Weinstein, on ne peut pas dire qu'au fond nous en soyons surpris. Quand on parle de secret de polichinelle, on devrait trouver son portrait à côté de la définition tant l'homme est connu pour son comportement violent et tyrannique, tout autant que ses frasques depuis près de 30 ans. Mais le pouvoir, l'argent et la loi du silence l'ont protégé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où il était suffisamment en position de faiblesse pour que l'on puisse l'atteindre.

Et ce n'est que justice quelque part, qu'il récolte le fruit de son comportement douteux, on ne détruit pas des personnes et des carrières impunéments. Mais, comme on pouvait s'en douter, l'histoire risque de ne pas en rester là puisque maintenant que la parole est libérée, les témoignages concernant d'autres personnalités sont attendues ces prochains jours. Et c'est la chanteuse islandaise Björk qui remet de l'huile sur le feu en postant un message sur son compte Facebook où elle incrimine un "réalisateur danois" pour son harcèlement sexuel sur l'un de ses films :

"Je suis inspirée par ces femmes qui racontent leurs histoires sur Internet pour faire part de la mienne concernant un réalisateur danois. Parce que je viens d'un pays qui est l'un des endroits les plus proches d'une vraie égalité entre les hommes et les femmes et qu'en même temps je viens du monde de la musique où j'occupais une position de force, avec une indépendance durement acquise, il m'est apparu clair lorsque j'ai commencé ma carrière d'actrice que l'humiliation et le harcèlement sexuel dont j'ai été victime était la norme pour le réalisateur et pour l'équipe qui l'a encouragé et rendu possible.

J'ai pris conscience que c'est un fait universellement établi qu'un réalisateur puisse toucher et harceler ses comédiennes et que l'institution le permet. Lorsque j'ai repoussé le réalisateur plusieurs fois, il boudait, m'insultait et a créé pour son équipe une impression nette que j'étais une source de problèmes.

Grâce à ma force, à mon équipe et au fait que je n'avais aucun désir de poursuivre ma carrière d'actrice, j'ai pu m'en sortir et récupérer dans les années qui ont suivies. Je m'inquiète que d'autres femmes qui ont travaillées avec lui n'aient pu le faire, je pense qu'il était pleinement conscient de son petit jeu et je suis persuadée que le film qu'il a fait après était basé sur notre expérience. Parce que j'étais la première à me dresser contre lui et à ne pas le laisser s'en sortir aussi facilement. Et, à mon sens, il a eu des rapports plus justes avec ses comédiennes après notre confrontation, donc il reste de l'espoir."

Des accusations terribles évidemment, mais qui se gardent bien de citer le réalisateur en question. Même si un coup d'oeil à la filmo de Björk fera comprendre instantanément au lecteur muni d'un peu de bon sens de qui il s'agit. Les révélations continuent et c'est tant mieux. Car, même s'il s'agit de cinéma et de faire rêver des millions de personnes, cela ne doit jamais être fait au détriment d'un individu. Donc, bravo mesdames, ne vous arrêtez surtout pas.